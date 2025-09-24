Sáng 24/9: Giá vàng trong nước giảm

Sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM đã giảm giá mua vào vàng miếng 500.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua, hiện niêm yết ở mức 133,5 – 135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Mi Hồng vẫn giữ nguyên ở mức 130 – 131,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại các doanh nghiệp khác, vàng nhẫn tiếp tục neo ở mức cao và chưa có sự điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 129,3 – 132,3 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng; SJC 128,8 – 131,5 triệu đồng/lượng; và DOJI 128,5 – 131,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu vẫn đồng loạt niêm yết quanh ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát, giá vàng giao ngay ở ngưỡng 3.760 USD/ounce. ﻿Đêm qua, giá vàng giao ngay trên sàn New York tiếp tục bứt phá mạnh, tăng gần 40 USD (+1,1%) lên mức kỷ lục 3.786 USD/ounce. Trong phiên, có thời điểm vàng vượt 3.790 USD/ounce, xác lập đỉnh cao lịch sử mới.

So với cuối năm 2024, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 44,2%, tương đương thêm 1.161 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, vàng thế giới hiện ở mức 121,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 23/9.

Đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, kỳ vọng vào những tín hiệu “bồ câu” hơn. Đồng thời, phần lớn các báo cáo gần đây đều cho rằng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách và đồng USD suy yếu, tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Giới phân tích ghi nhận vàng đã vượt mốc 3.700 USD/ounce nhanh hơn nhiều so với dự báo. Một số tổ chức tài chính quốc tế lớn thậm chí nhận định vàng có thể tiến tới 4.000 USD/ounce trong năm 2026, rồi hướng lên 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, tốc độ tăng quá nóng trong vài phiên gần đây cũng làm dấy lên lo ngại về áp lực chốt lời và khả năng điều chỉnh ngắn hạn.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, địa chính trị tiếp tục là “ngòi nổ” chi phối thị trường. Tại châu Âu, căng thẳng leo thang khi NATO cáo buộc Nga vi phạm không phận, song song với các cuộc tấn công bằng drone tại Ukraine. Ở Trung Đông, tình hình phức tạp với các vụ phóng rocket và hoạt động quân sự mới càng khiến dòng vốn trú ẩn đổ mạnh vào vàng, bất chấp các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tình trạng quá mua.

Song song, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn liên tục lập đỉnh, thu hút một phần dòng tiền, qua đó có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn. Hiện tại, tâm điểm của giới đầu tư là bài phát biểu của ông Powell, yếu tố được xem là định hướng then chốt cho diễn biến vàng trong các phiên tới.