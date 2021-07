Sáng 5/7, thêm 328 ca mắc mới COVID-19 tại 11 tỉnh, thành phố

Tính từ 18h ngày 04/7 đến 6h ngày 05/7 có 328 ca mắc mới (BN19934-20261): 328 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (175), Đồng Tháp (100), Phú Yên (23), Hưng Yên (9), Khánh Hòa (8), An Giang (6), Long An (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (1), Đồng Nai (1), Sóc Trăng (1); trong đó 272 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- 1 CA BỆNH (BN19934) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

- 6 CA BỆNH (BN19935-BN19940) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 5 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- 2 CA BỆNH (BN19941-BN19942) ghi nhận tại tỉnh Long An: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 100 CA BỆNH (BN19943, BN19956-BN20053, BN20261) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 68 ca là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa; 32 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 23 CA BỆNH (BN19944, BN19946-BN19952, BN19955, BN20229, BN20231, BN20237-BN20238, BN20243, BN20247, BN20252-BN20259) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN19945) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại TP . Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; liên quan đến chợ Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- 2 CA BỆNH (BN19953-BN19954) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1 của BN16281 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 175 CA BỆNH (BN20054-BN20228) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 121 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 54 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 8 CA BỆNH (BN20230, BN20232-BN20236, BN20239-BN20240) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: là các trường hợp liên quan đến BN17725 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

- 9 CA BỆNH (BN20241-BN20242, BN20244-BN20246, BN20248-BN20251) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- 1 CA BỆNH (BN20260) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: nam, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; liên quan đến chợ Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị: Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 313

+ Lần 2: 132

+ Lần 3: 74

- Số ca tử vong: 86 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 7.819 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 243.769, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 2.597

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 55.407

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 185.765