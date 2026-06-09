Sao nam hạng A cưới fangirl kém 5 tuổi: Vung tiền tỷ xây tổ ấm đẹp như khách sạn tặng vợ con

Từ một chàng rapper bước ra từ giới underground đến nhà sản xuất âm nhạc đứng sau hàng loạt bản hit đình đám, JustaTee đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật đầy dấu ấn. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam nghệ sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Trâm Anh. Từng là hot girl Hà thành nổi tiếng và cũng là một "fan cứng" của JustaTee, Trâm Anh bén duyên với nam rapper từ năm 2013. Chuyện tình từ thần tượng đến người yêu của cặp đôi nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ đông đảo khán giả. Sau 5 năm hẹn hò, cả hai chính thức về chung nhà vào năm 2018 và hiện có ba nhóc tì vô cùng đáng yêu. Sau nhiều năm lao động nghệ thuật và kinh doanh, vợ chồng JustaTee đã sở hữu khối tài sản đáng nể. Nổi bật trong đó là căn biệt thự 5 tầng tại TP.HCM, cặp đôi đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho thiết kế và thi công để tạo nên một không gian sống hiện đại, tiện nghi và đậm dấu ấn cá nhân.

Toàn cảnh cơ ngơi sang xịn của vợ chồng Justatee

Cơ ngơi của vợ chồng JustaTee gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và thoáng đãng. Ngôi nhà có mặt tiền rộng khoảng 5m, phía trước bố trí khoảng sân nhỏ kết hợp cây xanh, mang lại cảm giác gần gũi và dễ chịu. Từ ngoại thất đến nội thất đều được hoàn thiện theo phong cách trẻ trung, tiện nghi, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Với lợi thế diện tích lớn, cơ ngơi được vợ chồng Justatee đầu tư thêm nhiều không gian chức năng như phòng gym, phòng họp riêng, khu giải trí và cả hồ bơi mini phía sau nhà. Trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện tổ ấm, cặp đôi thường xuyên cập nhật hình ảnh, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.

Không gian phòng khách

Phòng khách của gia đình JustaTee gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng. Toàn bộ không gian được trang trí với bảng màu đen, xám và cam đất, tạo nên sự tương phản hài hòa và có chiều sâu. Thiết kế mở giúp khu vực sinh hoạt chung luôn thông thoáng, đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, đồng thời tăng cảm giác rộng rãi cho ngôi nhà. Điểm nhấn nổi bật nhất là cầu thang màu cam đất đặt giữa không gian, vừa đóng vai trò kết nối các tầng vừa trở thành chi tiết trang trí đầy tính nghệ thuật. Trên nền những gam màu trung tính, sắc cam xuất hiện vừa đủ để mang lại cảm giác ấm áp, giúp tổng thể bớt khô cứng và trở nên cuốn hút hơn.

Không gian phòng bếp, khu vực ăn uống

Không gian bếp và khu bàn ăn mang vẻ đẹp tối giản nhưng đầy tinh tế. Gam màu tối được sử dụng xuyên suốt, kết hợp cùng nội thất thanh lịch tạo nên cảm giác sang trọng, ấm cúng. Khu vực bàn ăn được bài trí gọn gàng với điểm nhấn là bức tranh nghệ thuật lớn trên tường, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể không gian.

Các không gian vui chơi, giải trí trong nhà

Bên cạnh những khu vực sinh hoạt chính, biệt thự của vợ chồng JustaTee còn được đầu tư nhiều không gian phục vụ nhu cầu thư giãn và giải trí của cả gia đình. Trên tầng 4, nam rapper bố trí thêm một khu vực sinh hoạt chung với TV cỡ lớn, nơi các thành viên có thể quây quần ăn uống, trò chuyện hoặc cùng nhau thưởng thức những chương trình yêu thích. Không gian này như một "phòng khách mini", mang đến cảm giác thoải mái và riêng tư. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, căn biệt thự còn tích hợp nhiều tiện ích đáng mơ ước như bể bơi trong nhà, phòng gym và khu vực chơi bi-a. Nhờ đó, các thành viên có thể rèn luyện sức khỏe, giải trí và thư giãn ngay tại nhà mà không cần di chuyển xa.

Góc làm việc

Góc làm việc là nơi "hái ra tiền" của JustaTee. Không gian này được thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu đen chủ đạo, mang lại cảm giác hiện đại, tập trung và giàu cảm hứng. Thay vì bày biện quá nhiều chi tiết trang trí, căn phòng ưu tiên sự gọn gàng và tính công năng. Hệ thống thiết bị âm thanh, màn hình và các máy móc chuyên dụng được bố trí khoa học để phục vụ tối đa cho công việc sáng tác, thu âm và sản xuất nhạc.