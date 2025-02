Sao nam Vbiz gây sốc khi đăng hiện trường tai nạn kinh hoàng: Ô tô lăn nhiều vòng, rơi xuống vực sâu 40m, đội cứu hộ bất lực

Chiều 21/2, đạo diễn, diễn viên Hoàng Mập gây hoang mang khi đăng tải hình ảnh một chiếc xe ô tô bán tải bị rơi xuống vực. Trong ảnh hiện trường này, có thể thấy phần kính ô tô bị hư hỏng nặng, 2/3 chiếc xe đã chìm xuống nước, xung quanh là cây cối rậm rạp. Đi kèm với những hình ảnh kinh hoàng, đầy ám ảnh này thì Hoàng Mập cho biết sự việc diễn ra cách đây ít ngày, anh diễn tả: "Rơi tự do 40 mét, lăn lộn mấy vòng". Hoàng Mập cho biết hiện tại đội cứu hộ bất lực vì chưa thể tiếp cận để kéo chiếc xe lên được.

Hoàng Mập gọi những người gặp nạn là "con", xưng hô thân mật là "Má" và chia sẻ: "Nói chung qua được mấy ngày rồi, an ổn hết rồi. Nói riêng là từng đứa con đã tỉnh lại, nhưng có gãy một ít xương ở một số chỗ. 2 đứa nặng chuyển vào TP.HCM, còn mấy đứa nhẹ hơn vẫn ở Bảo Lộc. Còn thở là còn ok các con, cố gắng lên, 2 tháng thôi nhanh lắm". Bên dưới bài đăng của Hoàng Mập, nhiều sao Việt như Tiến Luật, Bình Tinh, Nguyệt Ánh, Thân Thúy Hà, Võ Đăng Khoa, nghệ sĩ Hữu Châu... đồng loạt hoang mang khi xem ảnh hiện trường, đồng thời hỏi thăm những người không may.

Về phía Hoàng Mập, khi được bạn bè hỏi tình tình sức khỏe hiện tại, nam nghệ sĩ trả lời: "Dạ, em không sao".

Hoàng Mập đăng ảnh chiếc xe ô tô hư hỏng nặng sau khi rơi từ độ cao 40m

Phần lớn chiếc xe đã chìm xuống nước, may mắn là những người bên trong được cứu là đưa đến bệnh viện điều trị

Hiện tại, đội cứu hộ vẫn chưa thể mang chiếc xe lên được

Hoàng Mập cho biết anh không sao, tiết lộ sức khỏe những người gặp nạn

Nhiều sao Việt hỏi thăm và cầu mong những điều tích cực đến với gia đình Hoàng Mập sau vụ tai nạn này

Hoàng Mập, tên thật là Bùi Minh Hoàng, là một diễn viên hài, nhà sản xuất phim nổi tiếng của showbiz Việt. Hoàng Mập được biết đến với lối diễn xuất hài hước, duyên dáng và là gương mặt quen thuộc trên sân khấu cũng như màn ảnh nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), Hoàng Mập nhanh chóng ghi dấu ấn với các vai diễn hài và sau đó mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực sản xuất phim truyền hình. Một số dự án nổi bật do anh thực hiện có thể kể đến như Nhà ông Hoàng có ma, Khu vườn bí ẩn, Thập tự hoa và Những thiên thần nhỏ.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Hoàng Mập còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ và hai con gái. Đặc biệt, con gái lớn của anh – Khánh Trinh, cũng theo đuổi con đường nghệ thuật, nối gót cha trong lĩnh vực diễn xuất. Dù bận rộn với công việc, nam diễn viên vẫn dành thời gian cho gia đình và duy trì sở thích sưu tầm đồ cổ. Anh sở hữu biệt phủ rộng 1.600m² tại Đồng Nai, thiết kế theo phong cách truyền thống, thể hiện niềm đam mê với kiến trúc cổ Việt Nam. Ở tuổi 54, Hoàng Mập vẫn miệt mài với nghệ thuật và không ngừng cống hiến cho khán giả.

Hoàng Mập thường xuyên chia sẻ những câu chuyện cuộc sống trên trang cá nhân