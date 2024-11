Sao phim "Sex and the city" trẻ đẹp khó tin ở tuổi 55, bí quyết là 1 phương pháp rất phổ biến ở Việt Nam

Sao phim “Sex and the city” 55 tuổi trẻ đẹp khó tin

Phim “Sex and the city” là bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn đình đám của Mỹ, phát sóng từ năm 1998 đến năm 2004. Phim đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, được tạp chí Time liệt kê là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại vào năm 2007.

Phim kể về cuộc sống của 4 phụ nữ sống ở thành phố New York (Mỹ) và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ. Ngoài bốn nữ diễn viên chính, “Sex and the city” còn có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao khác trong làng giải trí, trong đó có nữ diễn viên Lucy Liu.

Lucy Liu là diễn viên khách mời trong phim "Sex and the city".

Lucy Liu (sinh ngày 2/12/1968) là một nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa, nổi tiếng với vai diễn hành động trong phim Những thiên thần của Charlie. Mặc dù có lịch trình làm việc căng thẳng, sao phim "Sex and the city" vẫn tìm cách kết hợp thể dục và chế độ ăn lành mạnh vào cuộc sống.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với E!, nữ diễn viên được đề cử giải Emmy này đã chia sẻ về một ngày bình thường của cô. Cô bắt đầu buổi sáng bằng một bài tập thể dục lúc 6 giờ sáng và dắt chó đi dạo. Bài tập cô lựa chọn là đạp xe tại nhà. Cô giải thích: "Bài tập này giúp tôi tràn đầy năng lượng và giúp tôi tỉnh táo vào buổi sáng".

Lucy Liu cũng nói thêm rằng cường độ tập luyện tốt giúp cô tập trung khi ở trường quay. "Với tất cả các câu thoại mà tôi phải ghi nhớ, bài tập này giúp kích hoạt não bộ của tôi", Lucy chia sẻ.

Lucy Liu có vẻ ngoài trẻ trung tươi tắn ở tuổi 55.

Về chế độ ăn, bữa sáng của Lucy đảm bảo sự cân bằng giữa trái cây và protein, nhưng cô cũng sử dụng mì ống chay hoặc pizza chay khi cần nhiều carbohydrate hơn.

Sao phim “Sex and the city” cũng đã chuyển hẳn sang chế độ ăn chay. Cô bắt đầu kết hợp nhiều trứng hơn vào chế độ ăn của mình, và Insider cho rằng điều này rất tốt để thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Nhờ tập luyện thường xuyên và ăn uống lành mạnh, Lucy vẫn giữ được thân hình săn chắc và vẻ đẹp trẻ trung dù năm nay đã 55 tuổi. Tháng 12 tới, cô sẽ bước sang tuổi 56, nhưng nhìn những bức ảnh được đăng trên tài khoản Instagram của cô thì có vẻ như “tuổi tác chỉ là con số”.

Lucy xuất hiện gần đây trong một buổi ra mắt phim.

Bên cạnh các bí quyết trên, sao phim “Sex and the city” còn sử dụng một phương pháp điều trị vô cùng đặc biệt để bảo vệ sức khỏe cũng như duy trì vẻ đẹp vượt thời gian.

Phương pháp điều trị yêu thích của sao phim “Sex and the city”

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 với Women's Health, Lucy Liu tiết lộ cô thường xuyên gặp bác sĩ châm cứu. Triết lý của nữ diễn viên là việc rèn luyện bên trong cũng như bên ngoài đều quan trọng như nhau, và mọi người cần củng cố mối quan hệ với cơ thể mình.

Châm cứu bấm huyệt không chỉ là di sản văn hóa mà còn là một thế mạnh trong hệ thống y học của Việt Nam, theo báo Sức khỏe & Đời sống. Châm cứu bấm huyệt là những phương pháp điều trị không dùng thuốc cốt lõi của y học cổ truyền Việt Nam, đã và đang trải qua những giai đoạn phát triển vượt bậc.

Lucy Liu tiết lộ cô thường xuyên gặp bác sĩ châm cứu.

Phương pháp này được biết đến bằng việc sử dụng kim châm hoặc lực tay để kích thích các điểm cụ thể trên cơ thể gọi là huyệt, nhằm cân bằng âm dương và khí huyết, đã được hiện đại hóa và tinh chỉnh phù hợp với nhu cầu y tế hiện đại. Việc tích hợp các công nghệ mới như laser châm (châm cứu bằng laser), điện châm, nhĩ châm... cùng với sự đầu tư vào nghiên cứu khoa học và đào tạo không chỉ nâng cao hiệu quả của phương pháp này mà còn mở rộng phạm vi ứng dụng trong điều trị bệnh.

Châm cứu ngày càng được chứng minh hiệu quả trong phòng và điều trị bệnh qua nhiều nghiên cứu khoa học. Một số tác dụng điều trị của châm cứu đóng góp trong lĩnh vực y học là:

- Giảm đau: Châm cứu được biết đến rộng rãi trong việc giảm đau cấp và mạn tính như đau do đụng giập, đau sau phẫu thuật, đau các khớp và phần mềm quanh khớp, đau bụng do rối loạn tiêu hóa, đau trong các bệnh lý thần kinh, đau bụng kinh... Cơ chế tác động bằng cách kích thích hệ thần kinh để giải phóng các chất giảm đau tự nhiên trong cơ thể.

- Ðiều trị rối loạn chức năng cơ thể: Châm cứu có khả năng cải thiện chức năng của các hệ thống cơ thể như tiêu hóa, hô hấp, tim mạch và thần kinh, giúp cân bằng hoạt động của cơ thể, từ đó cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể.

- Giảm stress và lo âu: Kỹ thuật này cũng được sử dụng để giảm căng thẳng, lo âu và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Lucy vẫn giữ được thân hình săn chắc và vẻ đẹp trẻ trung dù năm nay đã 55 tuổi.

- Phục hồi chức năng sau đột quỵ, sau chấn thương: Châm cứu cũng được áp dụng trong việc phục hồi chức năng sau đột quỵ hoặc chấn thương cơ xương khớp thông qua việc kích thích sự tái tạo và sửa chữa các tế bào.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng châm cứu có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật tốt hơn.

Lucy Liu không ngại diện những bộ trang phục khoe vóc dáng thon gọn.

Ngoài ra, châm cứu còn có khả năng chống lão hóa. Bác sĩ châm cứu John Tsagaris (làm việc tại Anh) từng nói với Harper's Bazaar rằng châm cứu làm đẹp là một phương pháp thay thế tuyệt vời cho Botox. Ông giải thích: "Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể. Các dấu hiệu lão hóa bên ngoài có thể chỉ là sự phản ánh của một vấn đề bên trong, chẳng hạn như mất cân bằng nội tiết tố. Châm cứu được thiết kế để giải quyết nguyên nhân của vấn đề cũng như các triệu chứng”.

Lucy Liu cũng cho rằng châm cứu giúp cô có làn da rạng rỡ và giúp cô giảm cân. "Nó có thể giúp bạn giảm cân, giúp làn da của bạn luôn trẻ trung", nữ diễn viên giải thích.