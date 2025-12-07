Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sắp áp dụng lệ phí trước bạ mới, lo giá xe biến động

07-12-2025 - 07:32 AM | Thị trường

Theo quy định, từ đầu năm sau, các tỉnh, thành phố phải tự ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ mới thay cho bảng giá cũ do Bộ Tài chính ban hành trước đó.

Cục Thuế vừa có văn bản đề nghị cơ quan thuế các địa phương khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Theo quy định, từ đầu năm sau, các tỉnh, thành phố phải tự ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ mới thay cho bảng giá cũ do Bộ Tài chính ban hành trước đó. Nắm bắt thông tin này, nhân viên bán hàng tại các đại lý ô tô, xe máy tranh thủ tư vấn khách hàng sớm mua xe trước thời điểm trên để tránh giá có thể tăng.

Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ hệ thống Ô tô Hiền (TP HCM), nhìn nhận việc mỗi tỉnh, thành phố tự ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ riêng chắc chắn sẽ tạo các tác động tâm lý lẫn tác động thực tế lên thị trường xe. Bà dự đoán có thể xảy ra trường hợp địa phương muốn tăng ngân sách hay hạn chế gia tăng phương tiện cá nhân thì sẽ áp mức lệ phí trước bạ cao và ngược lại.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xe máy Hà Thành, nếu địa phương đưa ra bảng giá tính lệ phí trước bạ cao sẽ vô tình đẩy giá xe tăng lên, làm ảnh hưởng thêm đến sức mua xe máy vốn đã không được tốt. Ông tính toán: Tại TP HCM, xe có giá dưới 40 triệu đồng thì phí ra biển số là 2 triệu đồng; xe từ 40 triệu đồng có phí ra biển số là 4 triệu đồng. Tức là có trường hợp giá xe chỉ chênh lệch 1 triệu đồng nhưng phí ra biển số tăng gấp đôi, gây thiệt hại cho người mua xe.

Đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đều lo ngại sắp tới khi các hãng xe phải công bố giá từng mẫu với cơ quan thuế, có thể dẫn tới quá tải, chậm cập nhật, ảnh hưởng đến việc làm thủ tục đăng ký xe. "Cơ quan thuế khó có thể cập nhật giá xe thường xuyên trên thị trường cũng như giá của từng model mới nên việc cơ quan này có nhiệm vụ tính thuế và lệ phí trước bạ cũng chưa phù hợp" - một chuyên gia của VAMM góp ý.

Theo G.Hưng

Người lao động

