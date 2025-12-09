Sắp diễn ra bước ngoặt lớn tại dự án điện LNG đầu tiên của Việt Nam trị giá 1,4 tỷ USD

Nhơn Trạch 3 & 4 có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD (tương đương khoảng 36,9 nghìn tỷ đồng), công suất thiết kế hơn 1.600 MW, do PV Power làm chủ đầu tư. Đây là cụm nhà máy sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) đầu tiên của Việt Nam – một loại “nhiên liệu chuyển tiếp” được nhiều quốc gia theo đuổi để vừa giảm phát thải, vừa bảo đảm nguồn cung điện ổn định trong bối cảnh nhu cầu tăng nhanh và nguồn truyền thống gặp hạn chế.

Việc PV Power lựa chọn LNG thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn khi chủ động tiếp cận mô hình năng lượng tiên tiến, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và từng bước chuyển mình từ khai thác truyền thống sang năng lượng sạch.

Tập đoàn đã xây dựng hai nhà máy phù hợp với mục tiêu giảm phát thải và lộ trình Net Zero 2050. Tuy nhiên, dự án cũng trải qua một hành trình nhiều thử thách: giải phóng mặt bằng kéo dài, thủ tục kỹ thuật lần đầu áp dụng ở Việt Nam, thu xếp vốn quốc tế mà không có bảo lãnh Chính phủ, chưa kể thời điểm triển khai giai đoạn đầu trùng đúng đỉnh dịch Covid-19, khiến việc vận chuyển thiết bị, vật tư và chuyên gia gặp vô vàn khó khăn.

Nhưng chính trong bối cảnh ấy, quyết tâm của PV Power và các đối tác càng bộc lộ rõ khi dự án vẫn giữ được tiến độ, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt.

Dự án hiện đang hướng đến đảm bảo khánh thành vào đầu tháng 12/2025, khép lại hành trình “mở lối” để bước vào giai đoạn vận hành ổn định, sẵn sàng đóng góp bền vững cho hệ thống điện quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Petrovietnam

Trước đó, ngày 20/11, Nhơn Trạch 3 đã hoà lưới quốc gia, tiếp đó Nhơn Trạch 4 cũng kết nối lưới điện với công suất thử nghiệm ban đầu. Khi vận hành ổn định, hai nhà máy sẽ cung cấp thêm từ 9 đến 12 tỷ kWh mỗi năm cho hệ thống điện – nguồn cung đặc biệt quan trọng cho khu vực phía Nam, nơi nhu cầu điện tăng nhanh nhưng nguồn truyền thống suy giảm.

Thành công của dự án Nhơn Trạch 3 và 4 không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn điện hiệu suất cao, mà còn đánh dấu việc Việt Nam hoàn thiện chuỗi giá trị LNG đầu tiên. Đây là minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam có thể làm chủ những dự án năng lượng quy mô lớn, công nghệ cao và tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của Petrovietnam và PV Power trên bản đồ năng lượng khu vực.