Sắp định đoạt số phận của 17.758 lượng vàng

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Ngày 9/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sau khi 12 trong số 16 bị cáo bị kết án ở cấp sơ thẩm về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có đơn kháng cáo.

Theo Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ﻿đại diện Viện Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM đã nêu quan điểm giải quyết vụ án đối với các bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) cùng 11 bị cáo khác về các tội: tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng mức án 15 năm tù về tội tham ô tài sản, 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù, giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Với 11 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án, đại diện VKS xác định trong giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo đã cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới; nên đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo này.

Theo đại diện VKS, bị cáo Lê Thúy Hằng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động, phân công và chiếm hưởng phần lớn số tiền chiếm đoạt trong vụ án. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để đưa ra mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội.

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Hằng đã cung cấp thêm nhiều tài liệu, chứng cứ như gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia công tác thiện nguyện và đã nộp thêm 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.... để xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện VKS đánh giá đây là tình tiết giảm nhẹ mới nên có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hằng.

Về phần xử lý vật chứng, đại diện VKS đề nghị giữ y án sơ thẩm. Theo đó, cấp sơ thẩm tuyên buộc bà Hằng bồi thường 14 tỷ đồng cho SJC và khắc phục 73 tỷ đồng; các bị cáo khác phải bồi thường số tiền tương ứng với hành vi phạm tội.

Tòa cũng tuyên buộc bà Hằng và đồng phạm nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC. Đây là số vàng miếng và vàng nhẫn được các bị cáo mua nguyên liệu bên ngoài để sản xuất và được xác định là công cụ, phương tiện phạm tội hiện không thu hồi được.

Theo đại diện VKS, 17.758 lượng vàng nguyên liệu cung cấp cho các bị cáo khác... để sản xuất chèn vào là trái quy định. Dù không thu được nhưng số vàng công cụ, phương tiện nên buộc các bị cáo nộp lại theo tỉ lệ % tương ứng, phù hợp với quy định tại Điều 47 BLHS và Nghị quyết 03 Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao. Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng và 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định của các bị cáo.

Theo nội dung vụ án, lợi dụng vị trí Tổng giám đốc SJC, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, tờ trình khống nhằm nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, nhóm bị cáo chiếm đoạt gần 96 lượng vàng.

Ngoài ra, các bị cáo còn mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài để đưa vào dây chuyền sản xuất, gia công trái phép hàng nghìn lượng vàng miếng và vàng nhẫn mang thương hiệu SJC. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỷ đồng.