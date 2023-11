Sắp khánh thành 2 dự án giao thông quan trọng ở Cà Mau

Theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, trong tháng 12 địa phương dự kiến sẽ tổ chức khánh thành 2 dự án giao thông quan trọng trên địa bàn: Dự án xây dựng tuyến đường tránh quốc lộ 1 qua thành phố Cà Mau và Dự án xây dựng cầu bắc qua sông Ông Đốc (cầu Ông Đốc). Cà Mau cũng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt.

Những hoạt động trên gắn liền với sự kiện “ Festival tôm Cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023”. Đây được cho là cơ hội để tỉnh thu hút nhà đầu tư, giới thiệu nét đẹp về vùng đất và con người Cà Mau.

Công trình cầu bắc qua sông Ông Đốc được hợp long sáng 11/11.

Công trình cầu bắc qua sông Ông Đốc ở huyện Trần Văn Thời có tổng kinh phí đầu tư 640 tỷ đồng, đã được hợp long sáng 11/11, nối liền hai bờ nam, bắc thị trấn Sông Đốc.

Dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư, được khởi công cuối tháng 10/2021 với tổng chiều dài hơn 1,4 km. Đây là dự án cầu lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Cà Mau đầu tư. Đến nay, công trình đạt hơn 90% khối lượng. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, như: Lắp lan can, thảm mặt cầu, hệ thống an toàn giao thông...

Công trình cầu bắc qua sông Ông Đốc có vai trò quan trọng trong việc nối thông suốt trục đường ven biển Tây và trục đường Đông - Tây của tỉnh; hình thành hệ thống giao thông liên hoàn kết nối với đường ven biển của các tỉnh lân cận; góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội thị trấn Sông Đốc.

Dự án tuyến tránh khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 1 đoạn đi qua trung tâm thành phố Cà Mau, giảm thiểu ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cà Mau do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư. Công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 14 km; quy mô xây dựng đường cấp III đồng bằng; vận tốc thiết kế đạt 80 km/h; bề rộng nền đường 12 m (gồm hai làn xe chạy); đầu tư 10 cầu mới trên toàn tuyến.

Dự án khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 1 đoạn đi qua trung tâm thành phố Cà Mau, giảm thiểu ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông.