Sắp khởi công Dự án thành phần 3, thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Chuẩn bị cho Lễ khởi công Dự án thành phần 3 sẽ được tổ chức tại Khu dân cư vượt lũ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh, UBND huyện Châu Thành A kết hợp chặt chẽ cùng đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương dọn dẹp cảnh quan, đảm bảo mỹ quan tại vị trí tổ chức lễ khởi công. Chậm nhất đến chiều ngày 15/6, đơn vị tổ chức sự kiện phải hoàn tất khâu trang trí, bố trí các hoạt động liên quan đến buổi lễ, sau đó bàn giao lại cho cơ quan chức năng của tỉnh để rà soát, đảm bảo an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Công an tỉnh kết hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ khởi công. Giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh chịu trách nhiệm liên kết với các điểm cầu còn lại, đảm bảo kết nối chặt chẽ trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Trước đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ Khởi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1. Lễ khởi công sẽ được tổ chức vào sáng ngày 17/6 tại khu dân cư vượt lũ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt công tác hậu cần, đón tiếp các đại biểu và chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa điểm tổ chức lễ khởi công và khu vực lân cận.

Chuẩn bị cho Lễ khởi công Dự án thành phần 3 sẽ được tổ chức tại Khu dân cư vượt lũ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Châu Thành A, UBND huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị có liên quan đề xuất thành phần thành lập tổ tiếp công dân phục vụ lễ khởi công. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức sự kiện về các nội dung liên quan đến tuyên truyền, thẩm định nội dung, chương trình văn nghệ cho phù hợp, đúng ý nghĩa, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua Hậu Giang khoảng 37km. Điểm đầu dự án thành phần 3 ở ấp Trường Lợi, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; điểm cuối thuộc địa bàn thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Dự án đi qua huyện Châu Thành A khoảng 11 km; đi qua huyện Phụng Hiệp gần 26km. Trên địa bàn tỉnh, tuyến cao tốc sẽ giao với Quốc lộ 61C, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và Đường tỉnh 927. Sự kiện khởi công dự án Thành phần 3 nằm trong chuỗi hoạt động kỹ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024).