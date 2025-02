Sắp ‘nóng sốt’ trái phiếu ngân hàng, bất động sản?

Phát hành trái phiếu tăng dần

Dữ liệu gần đây cho thấy, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu có sự phục hồi rõ rệt sau hai năm tăng trưởng chậm kèm theo tâm lý kém lạc quan của thị trường. Những thay đổi về các quy định liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian qua, mới nhất là Luật Chứng khoán sửa đổi, cũng sẽ đưa thị trường phát triển theo hướng lành mạnh hơn. Tính kỷ luật đối với các chủ thể tham gia thị trường được nâng cao, thông tin cũng trở nên minh bạch hơn, không chỉ đối với giai đoạn phát hành mà cả việc công bố thông tin định kỳ sau khi phát hành.

Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp được bảo vệ tốt hơn khi điều kiện tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nếu doanh nghiệp phát hành đáp ứng một trong hai điều kiện là có xếp hạng tín nhiệm và tài sản bảo đảm, hoặc có xếp hạng tín nhiệm và bảo lãnh thanh toán từ tổ chức tín dụng.

Những thay đổi về các quy định trên thị trường đang giúp định hình hành vi của các bên tham gia, hoàn thiện cấu trúc thị trường và thúc đẩy sự hồi phục của các đợt phát hành mới.

Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán MBS, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 12/2024 ước đạt 68.700 tỷ đồng, tăng 88% so với tháng 11 và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2024, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 472.000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2023. Những con số này không chỉ thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ mà còn là tín hiệu tích cực cho thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh còn nhiều thách thức.

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ngày càng tăng từ cuối năm 2024.

Ngành ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong thị trường trái phiếu với giá trị phát hành đạt hơn 318.000 tỷ đồng, chiếm 67% tổng giá trị toàn thị trường. Tuy nhiên, điểm sáng đặc biệt trong tháng cuối năm 2024 là sự trở lại mạnh mẽ của ngành bất động sản, khi giá trị phát hành đạt 25.500 tỷ đồng, mức cao nhất trong năm và chiếm 37% tổng giá trị phát hành trong tháng. Những doanh nghiệp như Vinhomes và Vingroup đã ghi nhận các đợt phát hành thành công với mức lãi suất và kỳ hạn hấp dẫn, thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.

Xu hướng phát hành vẫn thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản

Ông Nguyễn Đình Duy - chuyên gia phân tích cấp cao của VIS Rating - cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản - thuộc nhóm đang có nhiều trái phiếu chậm trả ghi nhận nhiều điểm tích cực. Thị trường bất động sản đã dần có dấu hiệu phục hồi cùng với những tín hiệu tích cực từ việc nhiều dự án bất động sản đã dần tháo gỡ được các vướng mắc pháp lý để có thể tiếp tục xây dựng và bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Theo ông Duy, nhu cầu bất động sản kể từ quý III/2024 duy trì tích cực, thể hiện qua tỷ lệ hấp thụ cao và tăng trưởng cho vay mua nhà phục hồi về mức 7% so với chỉ 1% trong 2023. Từ mức nền tích cực đó, cung và cầu nhà ở sẽ được cải thiện trong năm 2025, thúc đẩy dòng tiền cũng như lợi nhuận của các công ty bất động sản, qua đó cải thiện hồ sơ tín nhiệm của các doanh nghiệp này, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thêm nguồn tiền để trả nợ trái phiếu.

Còn đối với trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng, áp lực đáo hạn không quá nặng nề nhờ khả năng quay vòng vốn cũng như sức khỏe tài chính ổn định.

“Trong năm 2025, xu hướng phát hành trái phiếu vẫn thuộc về 2 nhóm ngành chính là ngân hàng và bất động sản. Nhiều ngân hàng thương mại đang có kế hoạch phát hành trái phiếu mới để tiếp tục cải thiện tỷ lệ an toàn vốn cũng như gia tăng nguồn huy động kỳ dài hạn.

Trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản năm 2025 cũng đang có nhu cầu phát hành trái phiếu để triển khai các dự án trong năm 2025 sau khi được tháo gỡ về pháp lý. Các nhóm ngành chứng khoán, điện, hạ tầng cũng cần huy động vốn dài hạn”, ông Duy cho hay.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh tin tưởng rằng, kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp sẽ phát triển tốt trong năm 2025 sau khi đã trải qua hết những biến động lớn.

Theo ông Thịnh, thị trường có thêm tín hiệu tích cực do doanh nghiệp bất động sản có nhu cầu phát hành trái phiếu cung ứng vốn cho dự án mới, một số tổ chức phát hành trước kia có vấn đề liên quan đến trái phiếu nay đã thu xếp được dòng tiền trả nợ tốt. Chính sách có những quy định nhằm tăng tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư, đây là điều quan trọng để thị trường trái phiếu phát triển bền vững...