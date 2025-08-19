Sắp ra mắt khu đô thị cao cấp tại thủ phủ tỉnh Nghệ An

Trong bối cảnh ô nhiễm, khói bụi và áp lực đô thị ngày càng lớn, nhu cầu tìm kiếm một không gian sống trong lành, an toàn cho sức khỏe đang trở thành xu hướng tất yếu. Người mua nhà hiện không chỉ quan tâm đến vị trí hay tiện ích, mà còn ưu tiên những dự án có môi trường sống xanh, thân thiện với thiên nhiên, giúp cân bằng thể chất và tinh thần. Bắt nhịp xu thế đó, Eurowindow Sport Garden đang được đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm khi là dự án hiếm hoi đáp ứng tiêu chí công trình xanh, mang đến không gian sống xanh trong lành, bền vững.

Dự án không chỉ "xanh" ở cảnh quan với 7 công viên, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng tạo nên bầu không khí trong lành, mà còn đặc biệt chú trọng sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng như lắp cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Low-E đóng mở đa chiều, chống ồn, tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, KĐT còn sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa, cho phép cư dân sử dụng điện thoải mái mà vẫn tối ưu chi phí. Đặc biệt, chủ đầu tư còn ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và hệ thống thu gom rác thải thông minh, đảm bảo môi trường sạch sẽ.

Hệ tiện ích đồng bộ tại Eurowindow Sport Garden được đầu tư ở quy mô lớn tại Nghệ An, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, giải trí và thể thao cho mọi lứa tuổi. Điểm nhấn là công viên thể thao 20.000m² với hơn 20 bộ môn thời thượng như sân tập golf, tennis, pickleball, bóng rổ, cầu lông, yoga, gym và bể bơi bốn mùa. Dự án còn tích hợp hơn 100 tiện ích nội khu, từ khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ xanh mát, khu thư giãn, nhà văn hóa, nhà trẻ, đến trung tâm thương mại, tạo nên một cộng đồng sôi động, năng động và gắn kết.

Sự đa dạng sản phẩm với thiết kế tỉ mỉ, tối ưu công năng là điểm cộng lớn rất của dự án. Từ những căn biệt thự sang trọng với mặt tiền rộng, bố trí thang máy riêng, đến shophouse linh hoạt cho mục đích ở, kinh doanh hoặc cho thuê. Đặc biệt, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che là sản phẩm độc bản chỉ xuất hiện tại các dự án của Eurowindow Holding phù hợp vừa để ở, kinh doanh hoặc khai thác cho thuê mang lại tiềm năng sinh lời vượt trội.

Những căn shophouse kiến tạo phố thương mại sầm uất, sôi động

Một yếu tố nữa giúp khu đô thị cao cấp Eurowindow Sport Garden khác biệt trên thị trường chính là hạ tầng phát triển đồng bộ. Tọa lạc tại giao điểm Trần Nguyên Hãn – Đại lộ Vinh Quang, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối đến Chợ Vinh, siêu thị GO!, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính, tất cả trong bán kính hơn 1km. Đây cũng là khu vực hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay, ga Vinh và các tỉnh lân cận, mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Dự án Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam - Eurowindow Sport Garden đang định hình một biểu tượng sống mới tại thủ phủ tỉnh Nghệ An, hội tụ chuẩn mực sống chất lượng cao cùng tiềm năng kinh doanh, sinh lời vượt trội. Cơ hội sở hữu Eurowindow Sport Garden chỉ dành cho những nhà đầu tư nhạy bén muốn ghi dấu tên mình trong cộng đồng tinh hoa xứ Nghệ.