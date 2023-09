Sắp tới, mở thẻ ngân hàng bằng eKYC có thể chỉ áp dụng với căn cước có gắn chíp

Hội thảo "Thúc đẩy hoạt động thẻ và xu hướng thanh toán tương lai" do Báo Tiền phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia (Napas) tổ chức sáng nay (26/9), ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, quy định pháp luật về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), phát triển thẻ khá đầy đủ.

Thị trường thẻ Việt Nam những năm qua được đánh giá có tốc độ phát triển nhanh chóng, góp phần quan trọng thúc đẩy nhanh xu hướng TTKDTM. Tính đến tháng 7 năm 2023, số lượng thẻ đang lưu hành đạt hơn 140 triệu thẻ (tăng 8,27% so với cuối năm 2021), với hơn 103 triệu thẻ nội địa, 36,7 triệu thẻ quốc tế. Trong đó có gần 10,8 triệu thẻ mở bằng eKyc đang lưu hành (27 ngân hàng đang triển khai). So với số lượng thẻ quốc tế, thẻ tín dụng nội địa khiêm tốn. Trong khi đó, việc phát triển thẻ tín dụng nội địa sẽ giúp phát triển tín dụng, góp phần xoá vấn nạn tín dụng đen.

Việt Nam được đánh giá có nhiều điều kiện để phát triển thanh toán không tiền mặt. Tính đến cuối năm 2022, có trên 77,41% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Hiện nay, thị trường đang hình thành hệ sinh thái số, kết nối liên thông giữa ngân hàng, tổ chức liên kết dịch vụ công, tạo nên trải nghiệm liền mạch cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng chỉ cần 1 ứng dụng thanh toán đa dạng từ vé xem phim, ăn uống… Thị trường thẻ Việt Nam, nhất là thẻ tín dụng nội địa vẫn được các chuyên gia đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển.

Đáng chú ý, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đồng hành tổ chức tín dụng trong chuyển đổi thẻ chip với số thẻ ít giao dịch. Với phương thức mở, phát hành thẻ bằng eKyc ngày càng gia tăng. NHNN chủ trì, xây dựng thông tư sửa Thông tư 19 nên muốn lắng nghe ý kiến để ghi nhận đầy đủ về vướng mắc, tồn tại trong quá trình phát triển, kinh doanh thẻ. Vụ Thanh toán sẽ rà soát, báo cáo NHNN để điều chỉnh phù hợp. Thời gian tới, NHNN sẽ thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy TTKDTM và hoạt động thẻ. Về hành lang pháp lý, Vụ Thanh toán đang xin ý kiến cục vụ của NHNN, hoàn thiện và lấy ý kiến rộng rãi và hoàn thiện thông tư về hoạt động thẻ. Sắp tới, việc mở thẻ chỉ bằng hình thức eKyc bằng căn cước gắn chíp.

NHNN đang rà soát, tiến tới xây dựng hệ sinh thái số trong ngành ngân hàng để tạo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Phát triển dịch vụ dựa trên công nghệ mới như thanh toán không tiếp xúc, QR Code.

Về dịch vụ công, NHNN cùng các đơn vị thúc đẩy thanh toán điện tử dịch vụ công, đặc biệt thu ngân sách nhà nước, giáo dục, y tế. Đảm bảo an toàn, an ninh bảo mật trong thanh toán. Kiểm tra giám sát chú trọng an toàn bảo mật, lấy quyền lợi của khách hàng trên hết. Trường hợp vi phạm, NHNN sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của Chính phủ. NHNN đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận định của thanh toán không tiền mặt, yêu cầu tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán phổ cập để người tiêu dùng trên môi trường số an toàn, hiệu quả. Chúng tôi hi vọng, thời gian tới, thanh toán không tiền mặt và hoạt động thẻ ngày càng tăng trưởng như mục tiêu đề ra trong các đề án, quyết định.