Sắp triển khai du lịch bay trực thăng tham quan Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, với chính sách mở cửa, phục hồi các hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19, khách du lịch quốc tế và nội địa đến Hà Nội có mức tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, từ ngày 15/3, du lịch Hà Nội đã bắt đầu đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh. Ước cả năm 2022, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 1,87 lần so với Kế hoạch và 4,7 lần so với năm 2021, bằng 64,7% lượng khách năm 2019.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 1,5 triệu lượt khách, đạt chỉ tiêu Kế hoạch và bằng 21,4% lượng khách quốc tế đến Hà Nội năm 2019 (năm 2021 Thủ đô Hà Nội không đón khách du lịch quốc tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19); khách du lịch nội địa ước đạt 17,2 triệu lượt khách, tăng gấp 2,15 lần so với Kế hoạch và 4,3 lần so với năm 2021, bằng 78,5% lượng khách du lịch nội địa năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 60 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,68 lần so với Kế hoạch và 5,3 lần so với năm 2021 và bằng 57,8% tổng thu từ khách du lịch năm 2019.

Cũng trong năm 2022, Hà Nội liên tục được các tổ chức báo chí du lịch quốc tế đánh giá cao, đứng trong nhóm những thành phố điểm đến hấp dẫn nhất thế giới: World Travel Awards (WTA) bình chọn là: Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Thế giới năm 2022 - World’s Leading City Break Destination 2022.



Trang World Travel Awards (WTA) bình chọn thành phố Hà Nội nhận giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022 - Asia’s Leading City Break Destination 2022.

Chuyên trang du lịch TripAdvisor đã xếp thành phố Hà Nội đứng thứ 13 trong danh sách Top 25 Điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2022; đứng thứ 22 trong danh sách Top 25 điểm đến cho người mê ẩm thực; xếp hạng khách sạn Lotte Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam vào danh sách đứng thứ 13 trong danh sách 25 khách sạn tốt nhất thế giới theo bình chọn từ độc giả; xếp hạng phố cổ Hà Nội lọt top những điểm du lịch hàng đầu khu vực châu Á năm 2022 với vị trí thứ 12. Trang Booking.com đánh giá Hà Nội nằm trong 6 điểm đến du lịch bằng xe đạp lý tưởng nhất thế giới...

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2023, ngành du lịch tiếp tục tập trung triển khai kế hoạch nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với di sản - di tích, làng nghề tại các quận, huyện, thị xã; chú trọng nâng cấp, phát triển sản phẩm du lịch tại 4 tuyến chính từ Trung tâm thành phố đến làng nghề gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm), Hương Sơn (Mỹ Đức), Thạch Thất - Quốc Oai và Sơn Tây - Ba Vì. Phát triển các sản phẩm du lịch đêm như làm mới các hoạt động tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; phố đi bộ khu vực hồ Thiền Quang; phố đi bộ quanh hào Thành cổ Sơn Tây...

Triển khai các loại hình du lịch mới như: Du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, du lịch sông Hồng, du lịch bay trực thăng, bay khinh khí cầu, du lịch ứng dụng thực tế ảo... Thúc đẩy phát triển du lịch MICE tại các địa điểm có lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf gắn với việc tổ chức, đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, chính trị, xã hội, các chương trình lễ hội lớn của quốc gia và quốc tế.

Hà Nội phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2023 đạt khoảng 22 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2022, trong đó gồm: 3,0 triệu lượt khách quốc tế (có 2,1 triệu khách quốc tế có lưu trú), tăng 100% so với năm 2022 và 19 triệu lượt khách nội địa, tăng 10,5% so với năm 2022.