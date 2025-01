SẮP XẾP BỘ MÁY: Phải xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo các trường hợp làm đơn xin nghỉ việc

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Sáp nhập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 để xem xét các nội dung liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện Ban Xây dựng Đảng Trung ương phụ trách, theo dõi tỉnh Hà Giang.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trình bày Tờ trình số 156-TTr/TU, ngày 17/01/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án sáp nhập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo đề án, tên gọi mới của 2 cơ quan sau khi sáp nhập là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ (giảm 1 cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy).

Sau khi sáp nhập, cơ cấu tổ chức bên trong giảm từ 7 phòng, xuống còn 6 phòng (sáp nhập 2 văn phòng); giảm 5 biên chế (là số biên chế của 2 ban chưa sử dụng trước khi sáp nhập), tương đương 10%.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Giảm 5 Sở

Tiếp đó, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua Tờ trình về việc đề nghị cho chủ trường vào đề án, hồ sơ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo Tờ trình, tỉnh sẽ giảm 5 sở (từ 19 sở xuống còn 14 sở).

Cụ thể, hợp nhất Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính thành Sở Tài chính. Hợp nhất Sở Giao thông - Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng. Hợp nhất Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Nông nghiệp và PTNT thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Hợp nhất Sở Thông tin Truyền thông và Sở Khoa học Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ. Hợp nhất Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và Sở Nội vụ thành Sở Nội vụ tỉnh.

Tổ chức lại Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp do tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về một lĩnh vực từ các sở ngành.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban Dân tộc và tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ.

Theo Tờ trình, cơ cấu tổ chức bên trong sau khi sắp xếp phấn đấu giảm 15% số đầu mối theo chỉ đạo của Trung ương.

Về biên chế, thực hiện theo biên chế giao năm 2025, bảo đảm không làm tăng số lượng biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2025…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc báo cáo Tờ trình về việc đề nghị cho chủ trương vào đề án, hồ sơ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Ngày 3/2: Tổ chức Lễ công bố về kết thúc và thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận; đảng bộ 2 khối

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đơn vị xây dựng đề án sáp nhập, tổ chức lại các sở, ngành tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu dự hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Tham mưu, quyết định sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận thành Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh uỷ. Đồng thời sớm tham mưu quyết định thành lập Đảng bộ Khối cơ quan Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối UBND tỉnh.

Chỉ định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh bí thư, phó bí thư hai đảng bộ khối cũng như nhân sự ban thường vụ quản lý.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Lễ công bố vào ngày 3/2/2025 về kết thúc và thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận và đảng bộ 2 khối. Chuẩn bị quy chế làm việc của các cơ quan để bắt tay ngay vào làm việc.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy là trọng dụng người có đức, có tài; phải xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo các trường hợp làm đơn xin nghỉ việc

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị, các huyện ủy, thành ủy, trên cơ sở triển khai của tỉnh thì phải bắt tay thực hiện cấp huyện theo lộ trình của tỉnh. Đề nghị các sở, ngành chủ động phối hợp triển khai nhiệm vụ ngay.

Đồng thời quán triệt tinh thần của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là trọng dụng người có đức, có tài, có năng lực, trách nhiệm làm việc, nên các đơn vị cần xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo các trường hợp làm đơn xin nghỉ việc theo Nghị định 178 của Chính phủ, đảm bảo công việc không bị ngưng trệ, đứt quãng.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các địa phương chăm lo Tết cho người dân đủ đầy, đặc biệt là cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công, gia đình chính sách, những người yếu thế.

Đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn; phòng, chống cháy nổ, đặc biệt là phòng, chống cháy rừng, cháy nhà; đảm bảo vệ sinh toàn toàn thực phẩm. Lãnh đạo, chỉ đạo trang trí, trang hoàng đô thị, tạo không khí vui tươi để nhân dân đón Tết.