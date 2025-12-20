Sát Hà Nội xuất hiện siêu dự án 124 ha, được đầu tư "khủng", mở ra cơ hội lớn cho 9.500 lao động

Phối cảnh dự án KCN Phúc Sơn.

Bắc Ninh là thủ phủ công nghiệp của miền Bắc. Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Bắc Ninh xác định công nghiệp là thế mạnh, động lực chính để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Khẳng định thế mạnh là "đầu tàu" công nghiệp, mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Le Delta tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phúc Sơn tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh. Đây công trình quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Sơn do Công ty Cổ phần Le Delta làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 23/2/2024.

Dự án quy mô gần 124 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng , thuộc nhóm A, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm.

KCN Phúc Sơn được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp tập trung, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Định hướng thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, điện tử - viễn thông, cơ khí chế tạo, sản xuất - lắp ráp linh kiện, máy móc, hàng tiêu dùng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay dự án đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý quan trọng như: Phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (và điều chỉnh cục bộ), báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chủ đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án; phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý I/2026, triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ và cơ bản hoàn thành trong quý IV/2026, tạo điều kiện sớm bàn giao đất, hạ tầng cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, KCN Phúc Sơn sẽ trở thành KCN hiện đại, hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp. Dự án này dự kiến thu hút khoảng 9.500 lao động, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, tạo hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đầu tư trong nước và quốc tế. Dự án này cũng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Một khu công nghiệp tại Bắc Ninh.

Theo thông tin từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, trong 11 tháng năm 2025, Ban Quản lý đã cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho 308 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.485,33 triệu USD gồm 211 dự án FDI (1.553,74 triệu USD) và 97 dự án trong nước (23.384 tỷ đồng tương đương 931,69 triệu USD).

Tỉnh cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 755 lượt dự án đầu tư thứ cấp, trong đó có 209 lượt điều chỉnh về vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 3.242,6 triệu USD

Có 13 dự án hạ tầng khu công nghiệp được Quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 26.818,71 tỷ đồng tương đương 1.069,73 triệu USD. Cấp điều chỉnh vốn đầu tư cho 2 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 1.218,2 tỷ đồng tương đương 46,8 triệu USD.

Lũy kế đến tháng 11/2025, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp phép cho 2.902 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 46.706,33 triệu USD

Có tổng số 53 dự án hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh (FDI: 5 dự án; Trong nước: 48 dự án) được Quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh 4.187,81 triệu USD.