Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc

14-11-2025 - 13:37 PM | Xã hội

Giữa lúc trời nắng, một quả đồi đổ ập xuống vùi lấp cả một đoạn đường, có 7 người dân vào khu vực này sản xuất, cơ quan chức năng đang cố gắng liên lạc

Trưa 14-11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở núi rất lớn.

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày, tại khu vực thôn Bức (xã Hùng Sơn) - đoạn giáp ranh với xã Ch'Ơm và xã Gary cũ.

Clip ghi lại cảnh sạt lở kinh hoàng ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (clip do UBND xã cung cấp)

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết khu vực xảy ra sạt lở là rừng tự nhiên. Đất đá từ quả đồi tràn xuống vùi lấp cả một đoạn của tuyến đường ĐH 4.

Đáng chú ý, theo báo cáo của trưởng thôn, tại khu vực sạt lở có 7 người dân đi sản xuất, phía dưới điểm sạt lở là ruộng rẫy của người dân. Hiện đang mất liên lạc với những người này, cơ quan chức năng đang cố gắng liên hệ với họ.

Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc- Ảnh 1.

Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc- Ảnh 2.

Khu vực xảy ra sạt lở kinh hoàng (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn cung cấp)

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng liên hệ với người dân. Hy vọng họ sợ quá nên bỏ chạy vào rừng hay ở đâu gần đó" – ông An nói.

Ông An cho biết bản thân ông và các lực lượng chức năng đang có mặt gần khu vực sạt lở nhưng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường để ghi nhận thêm về tình hình.

Theo Trần Thường

Người lao động

