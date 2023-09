Để có được địa vị và thành công, đàn ông phải chăm chỉ kiếm tiền và làm việc. Do đó, điều đàn ông thực sự cần nhất chính là sức khỏe. Sau khi bước sang tuổi trung niên, cơ thể nam giới dần lão hóa. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe lại càng được quan tâm hơn. Bên cạnh việc tập thể dục để khỏe mạnh hơn, nam giới cũng nên bổ sung 4 loại dưỡng chất sau đây để có thể lực tốt hơn. Những dưỡng chất này chính là "liều thuốc bổ" mà phát mạnh cần để có một cơ thể dẻo dai và kéo dài tuổi thọ.

1. Axit béo giúp "chăm sóc tim" cho nam giới

Axit béo omega-3 có thể ngăn ngừa các tiểu cầu trong máu kết tụ lại với nhau để tạo thành mảng, tăng lưu lượng máu, giảm huyết áp và mức chất béo trung tính, đồng thời duy trì nhịp tim đều đặn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit béo omega-3 thực sự có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim và có thể điều trị hiệu quả các bệnh tự miễn dịch, điều chỉnh hàm lượng lipid của tế bào não và trì hoãn sự lão hóa của tế bào não. Các loại thực phẩm như cá mòi, cá ngừ và cá trích được coi là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào.

2. Canxi giúp xương của nam giới chắc khỏe

Một thực đơn không cân bằng sẽ khiến lượng canxi từ thực phẩm hàng ngày không đủ cho cơ thể. Điều này khiến cho nam giới ở tuổi trung niên đang mất dần canxi mỗi ngày. Liều canxi hàng ngày được đề nghị cho nam giới là 1000mg/ngày. Nam giới trên 50 tuổi nên nhận 1200mg/ngày. Canxi có trong thức ăn tự nhiên như sữa, yaourt và phô mát.

3. Chitin giúp khớp khỏe, linh hoạt hơn

Sau tuổi 55, các khớp không còn linh hoạt như năm 20 tuổi do lượng chitin trong cơ thể ít đi. Theo các nghiên cứu, chitin (hay còn gọi là kitin) có thể làm giảm đau khớp và tăng 25% sức mạnh của khớp, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh viêm khớp đầu gối dạng thấp. Nam giới nên bổ sung tôm và cua vào chế độ ăn uống hằng ngày để có thể làm tăng lượng chitin trong cơ thể.

4. Selen - chất giúp nam giới chống lại bệnh ung thư

Không một chất dinh dưỡng nào có khả năng chống ung thư tốt hơn selen - chất có khả năng giảm tổn thương DNA và stress oxy hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và tiêu diệt các tế bào ung thư. Việc thiếu selen trong khẩu phần ăn sẽ làm tăng lipid peroxit, chất này sẽ tích tụ trong các tế bào tim, mạch máu, gan và não, gây ra nhiều bệnh lý toàn thân. Chế độ ăn uống của nam giới cần chứa 200 microgam selen mỗi ngày.

Nam giới từ bỏ được 2 thói quen này sẽ ngày càng khỏe mạnh

Bên cạnh việc bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nam giới cũng cần một lối sống lành mạnh để khỏe mạnh hơn. Sau tuổi 55, nếu phái mạnh có thể từ bỏ được 2 thói quen xấu dưới đây thì chắc chắn thể lực của họ sẽ có sự cải thiện đáng kể, tuổi thọ cũng được kéo dài hơn:

1. Thường xuyên căng thẳng và lo âu

Thường xuyên căng thẳng và lo âu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nam giới. Thậm chí, khi lo lắng thái quá không chỉ khiến cho thần kinh suy nhược, bứt rứt và mệt mỏi, mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến đàn ông già trước tuổi.

Theo nghiên cứu, khi một người bị căng thẳng quá mức trong thời gian dài sẽ rất dễ kích hoạt giải phóng các gốc tự do (có khả năng oxy hóa rất cao). Các gốc tự do có thể phá hủy protein và cấu trúc của các tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể con người. Không những thế, việc lo lắng thái quá không chỉ khiến cho thần kinh suy nhược, bứt rứt và mệt mỏi, gây suy giảm chất lượng cuộc sống. Do đó, việc loại bỏ được trạng thái tiêu cực, sống tích cực hơn mỗi ngày sẽ giúp nam giới giảm thiểu được nhiều loại bệnh, sống thọ hơn.

2. Thức khuya, thiếu ngủ

Thức khuya hay ngủ không đủ giấc cũng chính là thói quen làm tăng tốc quá trình lão hóa. Thói quen này sẽ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác nhau trong trong cơ thể. Từ đó dẫn đến rối loạn nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, tăng tốc độ lão hóa của con người, không có lợi cho sức khỏe và thậm chí dẫn chúng ta bước gần hơn với bệnh tật.

Do đó, nam giới nên cố gắng hình thành thói quen đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc để trì hoãn quá trình lão hóa. Việc đi ngủ sớm sẽ giúp cơ thể giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh, cúm, đồng thời giúp chống chọi lại với các bệnh như cao huyết áp, đau đầu, mệt mỏi. Ngủ sớm còn có thể tạo điều kiện phát triển trí não, giúp cơ thể trang bị một tinh thần thoải mái để bắt đầu vào guồng quay mới của công việc ngày hôm sau, nâng cao sự tập trung hiệu quả trong công việc với một tinh thần minh mẫn, sáng suốt.

(Theo Toutiao)