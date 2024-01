Sau 7 quý liên tiếp sụt giảm, khối lượng đầu tư bất động sản châu Á Thái Bình Dương bật tăng trở lại

Theo dữ liệu của đơn vị này, sự tăng trưởng trong quý 4 năm 2023 đem lại một số lợi thế sau một năm đầy thách thức khi mức đầu tư tổng thể trên toàn khu vực giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 106,8 tỷ USD.

Trung Quốc tiếp tục đứng đầu trong quá trình phục hồi đầu tư ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong quý 4, ghi nhận mức tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,1 tỷ USD. Trong khi đó, các lĩnh vực như logistics (giảm 5% xuống 6,5 tỷ USD) và lĩnh vực nhà ở (tăng 24%, lên 1,5 tỷ USD) có kết quả tốt hơn so với các lĩnh vực khác, đặc biệt là ở Trung Quốc. Các khoản đầu tư vào lĩnh vực văn phòng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 13,7 tỷ USD, tiếp tục suy thoái trong bối cảnh không có sự chắc chắn về biến động lãi suất, mức độ định giá lại và tỷ lệ lấp đầy.

Trong khi Trung Quốc là thị trường sôi động nhất trong quý 4 thì Singapore lại ghi nhận mức giảm lớn nhất về mức đầu tư - giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,8 tỷ USD. Tuy nhiên, trong khi các khoản đầu tư xuyên biên giới ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3 tỷ USD trong quý 4 năm 2023, Singapore trở thành nhà đầu tư xuyên biên giới tích cực nhất khi thực hiện các thương vụ thu mua trong lĩnh vực logistics và khách sạn lớn trên toàn khu vực và chiếm 36% tổng khối lượng đầu tư hàng quý.

Úc (4,3 tỷ USD) và Hồng Kông (2,1 tỷ USD) đều chứng kiến sự cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái về khối lượng đầu tư, tăng lần lượt 14% và 6%. Sự cải thiện về lĩnh vực bán lẻ tại Úc là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng về mức đầu tư trong quý 4, trong khi kết quả của Hồng Kông trong quý được tăng cường bởi hai thương vụ mua sắm văn phòng quy mô lớn để sử dụng.

Khối lượng đầu tư vào Nhật Bản ghi nhận mức giảm xuống còn 4,4 tỷ USD, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái do lo ngại về việc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) ngừng chính sách lãi suất âm đã ảnh hưởng đến sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với tài sản văn phòng.

Mặc dù có sự thiên vị mạnh mẽ về vốn trong nước ở Hàn Quốc, các giao dịch văn phòng lớn đã đóng góp vào mức đầu tư 4,2 tỷ USD vào thị trường trong quý 4 năm 2023, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi thị trường cho thuê vẫn ổn định với tỷ lệ trống thấp và tăng trưởng giá thuê tích cực, hoạt động đầu tư chậm lại do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Đại diện JLL cho rằng, trong khi chi phí nợ vẫn tăng cao, các nhà đầu tư trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương vẫn đang thận trọng. Tiềm năng của việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 có thể đảo ngược xu hướng hiện tại, thị trường có thể mong đợi sự đa dạng hóa ngành nghề hơn trong số các nhà đầu tư - đặc biệt là trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp và nhà ở, đã nhận được sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trên khắp khu vực.

“Năm 2023 kết thúc với việc giảm mức dự trữ tiền mặt, cho thấy các nhà đầu tư đã triển khai vốn vào thị trường bất động sản thương mại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và sẵn sàng có tầm nhìn dài hạn trước những thách thức hiện tại của thị trường. Trong năm 2024, thách thức sẽ vẫn còn khi biến động lãi suất đóng vai trò quyết định trong hoạt động đầu tư và áp lực bán hàng gia tăng ở một số thị trường lớn của khu vực", đại diện JLL nhấn mạnh.