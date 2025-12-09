Sau đề xuất của tỷ phú “ăn chay” Xuân Trường, Ninh Bình trình đề án xây sân bay hơn 23.000 tỷ, khai thác từ năm 2029

UBND tỉnh Ninh Bình vừa gửi Thủ tướng Chính phủ tờ trình về Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, hướng tới xây dựng một trung tâm giao thông – dịch vụ mới kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và thúc đẩy du lịch địa phương.

Theo UBND tỉnh, dự án được nghiên cứu tại 5 vị trí trên địa bàn, trong đó vị trí đề xuất lựa chọn nằm tại các xã Bình Lục, Bình Mỹ và phường Liêm Tuyền. Đây là khu vực kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế – du lịch lân cận: cách phường Phủ Lý khoảng 7 km, cách phường Nam Định 21 km, cách trung tâm tỉnh Ninh Bình 30 km, cách chùa Tam Chúc 19 km, khu du lịch Bái Đính – Tràng An 30 km và trung tâm tỉnh Hưng Yên 15 km.

Cảng sẽ được định hướng cất hạ cánh theo trục Tây Bắc – Đông Nam, với hai đường băng dài 3.800 m và 3.200 m. Diện tích quy hoạch khoảng 664 ha, gồm 460 ha khu bay, 189 ha khu hàng không dân dụng, 15 ha khu quân sự và 1 ha bố trí đài VOR/DME. Dự kiến dự án khởi công từ năm 2027 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 23.200 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng nhưng chưa tính lãi vay. Cơ cấu vốn thực hiện dự kiến theo phương thức PPP nhằm giảm áp lực cho ngân sách, trong đó vốn nhà nước chiếm khoảng hơn 45%, còn lại gần 55% do nhà đầu tư huy động. Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 27 năm.

Hạ tầng hàng không được nghiên cứu theo tiêu chuẩn ICAO cấp 4E và sân bay quân sự cấp I, cho phép khai thác tàu bay Code E và tương đương. Công suất thiết kế đạt 5 triệu khách/năm vào năm 2030 và 10 triệu khách/năm vào giai đoạn 2050. UBND tỉnh cho biết đây mới là các chỉ tiêu dự kiến, sẽ được xác định chi tiết trong bước lập quy hoạch chi tiết.

Để dự án có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, tỉnh Ninh Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng xem xét bổ sung Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Sau khi được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ khẩn trương kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia theo hình thức PPP.

Theo đánh giá của tỉnh Ninh Bình, việc hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình sẽ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng, hỗ trợ hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ – du lịch, khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng. Đồng thời, nếu triển khai theo hình thức PPP, toàn bộ chi phí vận hành, bảo trì và khai thác sẽ do nhà đầu tư đảm nhiệm, giúp giảm áp lực lên ngân sách và bộ máy quản lý nhà nước.

Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường do doanh nhân Nguyễn Văn Trường đứng đầu từng đề xuất cho phép được đầu tư, kêu gọi xây dựng sân bay quốc tế Ninh Bình.

Trước đó, doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường do doanh nhân Nguyễn Văn Trường đứng đầu đề xuất cho phép được đầu tư, kêu gọi xây dựng sân bay quốc tế dự kiến đặt tại huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định cũ), hoặc một địa điểm do Bộ Xây dựng chọn lựa. Nguồn vốn đầu tư sân bay sẽ bao gồm ngân sách của tỉnh Ninh Bình mới và nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, không sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Trong báo cáo gửi tới Chính phủ vào đầu tháng 7, Bộ Xây dựng cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại Ninh Bình của doanh nghiệp này. Đồng thời, bộ đề xuất cấp có thẩm quyền giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lập đề án nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không tại Ninh Bình gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng.



