Sau đợt bán tháo ồ ạt, giá vàng sẽ hồi phục và tiến thẳng 1.900 USD/ounce?

Sau khi bị cuốn vào đợt bán tháo do ảnh hưởng của virus Covid-19 vào tuần trước, giá vàng đã phục hồi mạnh mẽ vào sáng hôm nay (02/03) như một sự "giải cứu" trong thời kỳ khó khăn. Giá vàng bắt đầu đà tăng trở lại, tiến sát 1.600 USD/ounce. So với giá đóng cửa tuần trước (28/2) là 1.585,50 USD/ounce, giá vàng tính tới thời điểm 12h10 ngày 2/3 đã tăng 14 USD/ounce, lên 1.599,5 USD/ounce. Và so với mức đáy 1.565 USD/ounce cuối tuần trước, giá vàng đã tăng hơn 34 USD/ounce.



Tại thị trường Singapore, vàng giao ngay sáng nay có lúc tăng tới 1,3% lên 1.606,68 USD/ounce và ở mức 1.601,24 USD/ounce. Kim loại quý này đã được đẩy lên mức giá cao hơn sau khi các nhà đầu tư hứng chịu một ngày cuối tuần đầy những diễn biến tiêu cực nặng nề, bao gồm sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus trên khắp thế giới và dự đoán về suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Vàng thỏi lâu nay vốn được coi như một tài sản cất trữ an toàn vào thời kỳ khủng hoảng, là một biện pháp hữu hiệu bảo vệ danh mục đầu tư khi thị trường xuất hiện rủi ro. Trong một thông báo mới đây, RBC Capital Markets đã đề cập đến sự sụt giảm giá vàng của ngày 28/2 khi các nhà đầu tư đã "rút tiền để bù lỗ và đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ ở các thị trường khác". Họ không coi đây là sự mất niềm tin vào vai trò của vàng như một cách trú ẩn an toàn, hay là một sự thay đổi cơ bản trong quan điểm đầu tư đối với vàng.

Các nhà đầu tư đang đánh giá triển vọng của vàng trong bối cảnh các tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ như các ngân hàng trung ương khác. Mới đây nhất, thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda đưa ra tuyên bố khẩn cấp, cho biết rằng BOJ sẽ "cung cấp thanh khoản dồi dào và đảm bảo sự ổn định trên thị trường tài chính thông qua các hoạt động thị trường và mua sắm tài sản phù hợp." Trong một tuyên bố hiếm hoi hôm 28/2, chủ tịch Fed Jerome Powell cũng đã mở ra cơ hội cắt giảm lãi suất tại cuộc họp 17-18/3 bằng cách đưa ra một tuyên bố hiếm hoi, cam kết rằng sẽ "hành động phù hợp" để hỗ trợ nền kinh tế.

"Mặc dù vàng có hiệu suất mờ nhạt gần đây, mức giá vẫn có thể dễ dàng tăng cao hơn nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới", bà Chantelle Schieven, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Murenbeeld & Co nhận định. Lý giải cho điều này, bà Schieven giải thích rằng trong bối cảnh dịch bệnh khó lường như hiện nay, các Ngân hàng Trung ương lớn sẽ buộc phải giữ lãi suất thấp, nhưng đồng thời vẫn phải bơm thanh khoản vào thị trường tài chính, điều này sẽ khiến lạm phát gia tăng và tiền tệ mất giá, vàng theo đó sẽ được hưởng lợi và trở nên hấp dẫn hơn.

"Một khi có thêm những động thái mới đối phó với cuộc khủng hoảng, chúng ta thấy vàng sẽ tăng giá nữa", bà Schieven trả lời Kitco News. "Fed, kể từ năm 2008, đã rất nhạy cảm với phản ứng của thị trường. Cuộc họp chính sách của Fed sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 tới và khi đó nếu thị trường vẫn định giá giảm 50 điểm cơ bản thì tôi tin rằng, dù ít hay nhiều Fed cũng sẽ hạ lãi suất".

Có cùng quan điểm, Nicky Shiels - chiến lược gia hàng hóa tại Scotiabank nhận thấy rằng vàng sẽ thịnh hành trở lại và bắt đầu một xu hướng tăng mới. Câu hỏi duy nhất cho kim loại quý này là về quỹ đạo của xu hướng tăng trong năm 2020. Nhìn vào diễn biến của giá, Scotiabank đã tăng dự báo cho năm nay, vàng sẽ được đẩy lên mức 1.750 USD/ounce và trung bình cả năm ở mức 1.625 USD/ounce, tăng 1,5% so với dự báo trước đó. Trong trung và dài hạn, giá vàng sẽ có khả năng đạt mức 1.900 USD/ounce. Lời nhận định này của Shiels được đưa ra khi giá vàng chứng kiến sự khởi đầu tích cực ngay trong ngày đầu tiên của tuần mới, cũng là phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3.

Nỗi lo sợ về dịch bệnh ngày càng gia tăng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu, dự báo Fed cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu hơn và biến động thị trường vốn sẽ hỗ trợ giá vàng. Ngay cả khi việc nắm giữ vàng đạt mức cao kỷ lục, các nhà phân tích nhận định vẫn có sẽ nhu cầu đầu tư để tăng trưởng. "Vàng chưa hề đạt mức cao nhất do vậy vàng vẫn tiếp tục nằm trong danh mục nên được đầu tư", bà Shiels nói. Các nhà đầu tư nói chung vẫn thiếu hụt vàng. Bởi so với thời điểm hiện tại, dữ liệu lịch sử cho thấy các nhà đầu tư sở hữu số vàng nhiều gấp ba lần trong danh mục đầu tư của họ khi giá đạt đỉnh vào năm 2011.

Trong khi đó, với các kim loại khác, ví dụ như bạc, mặc dù đang khá yêu thích kim loại này nhưng Scotiabank không quá lạc quan như cách họ nhận định về vàng. Ngân hàng này nhận thấy giá bạc trung bình trong năm khoảng 19 USD/ounce. Về cơ bản, thị trường bạc đang thừa cung, tuy nhiên giá cả phải tuân theo diễn biến của vàng. Scotiabank cũng đang nhận định tích cực đối với toàn bộ nhóm kim loại quý khác. Ngân hàng cho rằng bạch kim có thể đạt trên 1.000 USD/ounce và palladium có thể lên tới 3.000 USD/ounce.

Tham khảo: Bloomberg, Kitco