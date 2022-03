Sau hơn 15 năm trên sàn chứng khoán, Thép Việt Ý (VIS) sẽ hủy niêm yết từ ngày 22/4

Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM vừa thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Thép Việt – Ý (Mã CK VIS). Theo đó, hơn 73,83 triệu cổ phiếu VIS, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 738 tỷ đồng sẽ hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 22/4. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VIS trên HOSE là ngày 21/4. Lý do hủy niêm yết là bởi Thép Việt – Ý hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của UBCK.

Trong tờ trình lấy ý kiến cổ đông trước đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nguyên nhân hủy niêm yết là do cơ cấu cổ đông Thép Việt Ý có 2 cổ đông lớn nắm 93,81% vốn và cổ đông không phải cổ đông lớn chiếm 6,19%. Do đó, Công ty không đáp ứng điều kiện có tối thiểu 10% vốn do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ theo Luật Chứng khoán 2019.

Bên cạnh đó, mục đích của việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu là giúp Công ty không bị mất cơ hội kinh doanh tại miền Bắc, nơi có sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong tương lai và tại thị trường Việt Nam nói chung, nơi được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ổn định.

Cổ phiếu VIS hiện đang trong diện cảnh báo

Đồng thời, mức độ ban hành những quyết sách trong công tác điều hành và quản lý sẽ được thực hiện nhanh chóng. Từ đó góp phần giảm chi phí và cải thiện hiệu quả bằng cách loại bỏ các thủ tục bắt buộc đối với các công ty đại chúng/công ty niêm yết.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc năm 2021, VIS đạt 5.821,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43% so với năm 2020. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lỗ ròng 132,4 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi 30 tỷ đồng.Trên thị trường, cổ phiếu VIS tăng nhẹ 0,62% lên 16.200 đồng/cp.



https://cafef.vn/sau-hon-15-nam-tren-san-chung-khoan-thep-viet-y-vis-se-huy-niem-yet-tu-ngay-22-4-20220322135837836.chn