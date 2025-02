Sau hơn một năm "dạo chơi" phía Bắc, giới đầu tư bất động sản bất ngờ “Nam tiến” trở lại

Trong báo cáo về triển vọng ngành bất động sản nhà ở năm 2025, nhóm phân tích Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, khu vực TP.HCM và lân cận dự báo sẽ thu hút dòng tiền tốt và sẽ là điểm sáng đầu tư trong năm 2025.

VCBS cho rằng, trong năm 2025, khu vực này sẽ đón nhận dòng tiền mua nhà dồi dào hơn. Các hoạt động kinh tế trọng yếu của khu vực phía Nam dần hồi phục, bao gồm các lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ, xuất nhập khẩu,… Kỳ vọng dòng tiền đầu tư dịch chuyển từ miền Bắc (ngược lại với xu hướng năm 2023 – 2024) để tìm kiếm cơ hội đầu tư trong bối cảnh mặt bằng giá tại Hà Nội đã khá cao.

Sau giai đoạn trầm lắng, nhiều dự án của chủ đầu lớn khu vực phía Nam dần được tháo gỡ pháp lý và tạo điều kiện tái khởi động, dự kiến bắt đầu công bố giỏ hàng và xúc tiến bán hàng trong năm 2025. Điều này mang đến hiệu ứng tốt cho thị trường, đặc biệt khi các chủ đầu tư/đại lý bất động sản cũng thường là đơn vị tích cực tạo ra sự sôi nổi của thị trường trong giai đoạn mở bán.

Bên cạnh đó, mặt bằng giá sản phẩm tại TP.HCM hiện tại đã ngang (thậm chí thấp hơn tại một số khu vực) so với Hà Nội, dù sở hữu sự vượt trội hơn về áp lực dân số, mặt bằng thu nhập, cơ hội việc làm và tiện ích đô thị. Dư địa tăng giá tốt trong giai đoạn tới, tạo điều kiện thu hút dòng tiền của nhà đầu tư lẫn chủ đầu tư dự án.

Yếu tố hạ tầng giao thông phía Nam cải thiện mạnh mẽ cũng là động lực lớn cho thị trường bất động sản khu vực này trở thành điểm sáng đầu tư năm 2025.

VCBS cho rằng, kể từ nửa sau của chu kỳ đầu tư công 2021 – 2025, khu vực phía Nam lại trở thành trọng điểm phát triển hạ tầng sau gần một thập kỷ không được cải thiện nhiều về hệ thống giao thông kết nối.

Cơ chế đặc thù cho TP.HCM (Nghị quyết 98/2023/QH15) kỳ vọng mở đường cho sự đột phá của hạ tầng thành phố trong thời gian tới. Một số công trình quan trọng sẽ bắt đầu khai thác từ 2025 – 2026 và thúc đẩy tích cực thị trường bất động sản.

Tương tự, Chứng khoán MB (MBS) cũng đồng quan điểm dòng vốn đầu tư bất động sản dự kiến quay trở lại khu vực phía Nam.

Giá bán căn hộ tại TP.HCM đang thấp hơn so với tại Hà Nội.

Đơn vị này phân tích, giá bán - thuê chung cư TP.HCM hiện thấp hơn Hà Nội, đồng thời ở mức trung bình so với thế giới. Cụ thể, giá bán căn hộ tại TP.HCM đang thấp hơn so với tại Hà Nội, trong khi đó thu nhập bình quân đầu người tại TP.HCM lại cao hơn so với tại Hà Nội, đạt 187 triệu đồng/người (so với 158 triệu đồng/người tại Hà Nội).

Có thể thấy, nhà đầu tư sẽ có thể chi trả cho một căn hộ tại TP.HCM trong ít năm hơn so với tại thị trường Hà Nội, do đó thị trường bất động sản dân cư tại TP.HCM dự kiến sẽ thu hút dòng vốn đầu tư bất động sản trong các năm tới.

Dòng tiền đang có dấu hiệu tìm kiếm cơ hội “chảy” vào phía Nam sau thời gian tập trung chủ yếu tại Hà Nội. Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, lượng người Hà Nội tìm kiếm bất động sản tại TP.HCM vào tháng 11/2024 đã tăng 7% so với tháng 1/2024. Ngược lại, lượng người TP.HCM tìm kiếm bất động sản Hà Nội giảm 12% trong cùng giai đoạn.

Theo một khảo sát, 66% người Hà Nội được hỏi quan tâm đến bất động sản phía Nam. Ngoài ra, các khu vực vùng ven, các thị trường vệ tinh TP.HCM cũng đang nằm trong mối quan tâm của người tìm kiếm bất động sản đến từ Hà Nội. Các thị trường này là Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu… Các loại hình bất động sản được người tiêu dùng Hà Nội quan tâm nhất trong xu hướng Nam tiến là chung cư với 75% người tiêu dùng Hà Nội lựa chọn loại hình này khi Nam tiến. Kế đó là nhà phố/shophouse với 53%, đất nền 53%, nhà riêng/nhà thổ cư 39%, biệt thự 29%, bất động sản nghỉ dưỡng 28%.

Cũng theo ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, động lực để giới đầu tư Hà Nội chuyển hướng các thị trường phía Nam đến từ các nguyên nhân là thị trường bất động sản phía Nam giàu tiềm năng, giá đang ở mức khá tốt, thị trường có dự án bất động sản mới chất lượng tốt và giá bất động sản tại khu vực đang sống là Hà Nội và các khu vực giáp ranh Hà Nội đang quá cao.

Dự báo về thị trường bất động sản 2025 của Dat Xanh Services cũng cho thấy, năm nay nguồn cung phía Nam đã bắt đầu phục hồi và lấy lại ưu thế. Cụ thể, trong hơn 43.000 sản phẩm nhà ở mở bán mới năm nay, TP HCM và các tỉnh phía Nam chiếm 36,2%, miền Bắc và miền Trung chiếm lần lượt 31,5% và 20,7%. Nguồn cung gia tăng sẽ kéo thanh khoản phục hồi với mức hấp thụ các tỉnh phía Nam dự báo tăng 15-20% so với năm trước.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group cho rằng, sức cầu của thị trường bất động sản phía Nam đang có nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều dự án căn hộ, nhà phố và đất nền mở bán đầu năm nay ở TP HCM, Bình Dương, Long An đang ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên đến 80-90%, trong đó có bóng dáng của nhiều nhà đầu tư phía Bắc. Điều này cho thấy sức mua bất động sản phía Nam đang phục hồi.

Luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực sớm gỡ vướng pháp lý đã đeo đẳng nhiều năm khiến nguồn cung của thành phố và nhiều tỉnh lân cận dự báo bứt phá. Trung ương và địa phương đang chung tay đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, mang lại niềm tin cho mọi chủ thể tham gia thời gian tới.