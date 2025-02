Sau khi cùng Văn Hậu tậu biệt thự đẳng cấp, Doãn Hải My dính tranh cãi vì 1 hành động trên xế hộp bạc tỷ

Mới đây, nàng WAG xinh nhất làng bóng đá - Doãn Hải My dễ dàng hút gần 3 triệu view chỉ với một khoảnh khắc xinh đẹp trên xế hộp bac tỷ cùng Văn Hậu. Trên nền nhạc ca khúc mới phát hành của Jisoo (BLACKPINK), Doãn Hải My thành thạo thực hiện màn vũ đạo "đu trend", gây chú ý với biểu cảm cuốn hút, cách nhép lời cực khớp và gương mặt xinh đẹp không thua kém các nữ idol Hàn Quốc. Bà xã Đoàn Văn Hậu khẳng định: "Dùng filter này cứ ngỡ mình là idol Hàn".

Dưới bài đăng của Doãn Hải My, nhiều dân mạng để lại bình luận khen cho nhan sắc của nàng WAG, khẳng định cô nàng có nét giống nữ thần tượng Jang Won Young (IVE), hơn nữa vẻ đẹp tự nhiên của Doãn Hải My còn thu hút hơn nhiều idol Hàn đã phẫu thuật thẩm mỹ. Dù vậy, vẫn có người buông lời "soi" hành động của bà xã Đoàn Văn Hậu, chẳng hạn như: "Vừa lái xe, vừa dùng điện thoại, vừa bỏ hai tay, vừa xinh", "Đang chạy xe mà không quên quay clip luôn kìa"...

Trả lời những bình luận soi mói này, nhiều dân mạng bênh vực Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, cho rằng anti-fan nên có sự tìm hiểu trước khi bắt lỗi. Bởi Doãn Hải My quay bằng camera trước nên hình ảnh thu lại giống như Doãn Hải My đang ngồi ghế lái, chứ thực chất người đẹp chỉ ngồi ghế phụ, người đang lái xe là Văn Hậu. Nên việc Doãn Hải My vừa ngồi ô tô vừa quay video đu trend là điều bình thường.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng gây choáng khi chính thức tung ra bản thiết kế 3D của căn biệt thự đẳng cấp mà vợ chồng anh sắp khánh thành. Dự án được khởi công vào năm ngoái và cặp đôi dự kiến sẽ làm "tân gia" vào giữa năm 2025.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đưa con trai đi tiêm phòng mới đây

Văn Hậu vui đùa cùng con trai

Văn Hậu - Hải My khoe biệt thự đẳng cấp sắp khánh thành