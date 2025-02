Sau một năm "dạo chơi" phía Bắc, nhà đầu tư bất động sản đổ về phía Nam

Báo cáo mới đây của Batdongsan cho thấy, quý IV/2024, lượt nhà đầu tư Hà Nội tìm kiếm bất động sản TP HCM tăng 7% so với quý trước. Lượng người TP HCM mua nhà đất Hà Nội đã giảm 12%. Một khảo sát của đơn vị này về xu hướng mua năm 2025 cũng chỉ ra, 66% nhà đầu tư Hà Nội đang quan tâm tìm kiếm cơ hội ở thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận. Gần 80% nhà đầu tư TP HCM từng dạo chơi phía Bắc cũng đang quay lại với thị trường phía Nam khi bất động sản khu vực này ấm dần lên.

Quan sát thực tế cho thấy, sau thời kỳ tăng trưởng giá quá nóng trong năm 2023-2024 thị trường phía Bắc không còn là nơi dễ dàng kiếm tiền cho nhà đầu tư như những năm trước đây. Điều này đang thúc đẩy dòng tiền dàn trải trở lại phía Nam thay vì co cụm về phía Bắc. Nhiều lớp nhà đầu tư đang quay trở lại thị trường phía Nam, cùng với đó nhiều sàn môi giới lớn phía Bắc cũng đổ quân về khu Nam bắt đầu xây dựng thị trường mới.

Chị Mai Hà, nhà đầu tư bất động sản Hà Nội, vừa trở lại thị trường phía Nam, đặc biệt là các tỉnh thành giáp ranh TP HCM sau gần 3 năm rời xa. Quyết định này được đưa ra sau khi khảo sát và thấy giá nhà đất ở nhiều thị trường phía Nam đang thấp hơn phía Bắc. Chị Hà đánh giá, bất động sản khu vực phía Nam vẫn có dư địa phát triển, cả để an cư và cho thuê, có rất nhiều dự án quy mô lớn sắp tái khởi động. "Có quá nhiều sự lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư lúc này với thị trường địa ốc phía Nam. Không chỉ mình tôi, nhiều nhà đầu tư phía Bắc trở lại mua đất nền, chung cư tại các tỉnh thành giáp ranh ở TP HCM” , chị Mai Hà chia sẻ.

Anh Nguyễn Hùng, nhà đầu tư Hà Nội vừa đầu tư một căn hộ 2 phòng ngủ tại Bình Dương cho biết, cầm trong tay 1,5 tỷ không thể mua bất động sản ở Hà Nội. Anh Hùng quyết định theo nhóm bạn vào Bình Dương mua 1 căn chung cư chuẩn bị cất nóc tại Thuận An. Với vốn đầu tư không cao nhưng giá cho thuê có thể đạt 7-10 triệu đồng/tháng. “Đã hết thời chạy theo các cơn sốt đất, mua bất động sản dòng tiền vừa bền vững vừa có dòng tiền hàng tháng, tôi cho rằng đây là lựa chọn khôn ngoan ở bối cảnh hiện tại” , anh Hùng cho biết.

Nắm bắt được tiềm năng và cơ hội đầu tư tại thị trường phía Nam bởi cơ sở hạ tầng được thúc đẩy mạnh mẽ tại các tỉnh ven TP HCM và miền Tây, nên từ đầu 2025, Đất Xanh Miền Bắc đã thực hiện chương trình đầu tư Nam tiến.

Theo đó, Đất Xanh Miền Bắc đã đổ bộ quân về Bình Dương, Cần Thơ, Long An triển khai hàng loạt dự án như: Chung cư Ben Hill (Thuận An, Bình Dương), Chung cư Cara River Park (TP Cần Thơ), Nhà phố thương mại Bcons Uni Valley (Dĩ An, Bình Dương), đất nền River Gateway (Thủ Thừa, Long An),…

Trao đổi với chúng tôi, Ông Vũ Cương Quyết – Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho biết: “Thị trường miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng hiện tại rất ít cơ hội đầu tư, mức giá đã tăng cao. Trong khi thị trường phía Nam tại các tỉnh thành ven Hồ Chí Minh là những thị trường có tiềm năng đầu tư rất lớn. Trong đó, những thủ phủ công nghiệp đang hút lực lượng lao động lớn nhất cả nước như Bình Dương, Long An hay thành phố Cần Thơ là những vùng đất màu mỡ cho nhà đầu tư dài hạn. Thực tế cũng ghi nhận sự chuyển hướng đầu tư của các khách hàng miền Bắc đang đổ về những thị trường miền Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh này.”

Cụ thể, 3 tháng vừa qua, đơn vị này đã triển khai dự án Chung cư Benhill Bình Dương đã đạt khoảng 90 giao dịch. Trong đó ghi nhận tới hơn 70% khách mua đầu tư cho thuê là khách hàng miền Bắc. Đồng thời, Đơn vị này cũng đang thu hút lượng booking khá tốt từ khách hàng khi triển khai Dự án nhà phố thương mại Bcons Uni Valley với khoảng 60% lượng booking đến từ khách hàng miền Bắc.

Không chỉ vậy, thời gian qua, Chủ đầu tư Cara Group đã đưa dự án Cara River Park (Cần Thơ) triển khai rất thành công tại thị trường miền Bắc với hơn 80% lượng giao dịch đến từ khách hàng của khu vực này.

Đánh giá về tiềm năng bất động sản ven TPHCM, Chuyên gia kinh tế, TS Đinh Trọng Thịnh khẳng định: "Thời điểm hiện nay, thị trường bất động sản đang phục hồi rất tốt. Các địa phương khu vực phía Nam với quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới sẽ quyết định và tác động lớn tới sự phát triển bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp tại phía Nam. Với các yếu tố trên, tôi cho rằng cơ hội đầu tư bất động sản phía Nam như Bình Dương hay các tỉnh lân cận TP.HCM là rất lớn".

Còn theo TS Nguyễn Văn Đính, kể từ khi Quốc hội thông qua 3 luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, thị trường bất động sản đã ghi nhận những diễn biến phục hồi tích cực với sự quan tâm của nhà đầu tư quay trở lại tương đối sôi động. Theo đó, nguồn cung, giá cả, giao dịch trên thị trường bất động sản nhìn chung đều có những biến động.

Liên quan tới thị trường bất động sản vùng TP. HCM, những lợi thế và tiềm năng được VARs nghiên cứu, tổng hợp đánh giá ông Đính cho biết, GRDP các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam duy trì phát triển ổn định và đạt kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An nằm trong khu vực TP. HCM và vùng phụ cận thuộc top 10 tỉnh, thành có quy mô kinh tế lớn nhất và thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Thêm vào đó, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông đã chính thức được triển khai, đưa vào khai thác, dự kiến sẽ tạo sức bật mạnh mẽ cho thị bất động sản vùng ven TPHCM. Đây cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư nhanh chân quay lại thị trường trước khi làn sóng tăng giá bắt đầu.