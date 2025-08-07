Sau một thập kỷ, dự án cây cầu dây văng cao nhất Việt Nam sắp về đích

Đây là cầu Bình Khánh. Dự án xây dựng cây cầu này đang gần tới ngày về đích trong tháng 8/2025.

Trước đó, vào ngày 28/6, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức lễ hợp long cầu Bình Khánh, thuộc tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành. Cây cầu này đã thành hình, giúp nối Nhà Bè và Cần Giờ qua sông Soài Rạp.

Trên thực tế, cầu Bình Khánh bắt đầu được khởi công vào tháng 8/2015, với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án phải tạm dừng xây dựng vào cuối năm 2018, vì vướng mắc về nguồn vốn, khi đã đạt khoảng 70% tiến độ. Cây cầu này được thi công lại kể từ tháng 10/2023. Tính đến cuối tháng 6/2025, dự án đã đạt gần 93% khối lượng và sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm nay.

Sau khi hợp long xong, nhà thầu hiện đang triển khai thi công mặt cầu, thảm bê tông nhựa và những hạng mục phụ trợ. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ gói thầu vào ngày 30/8 theo tiến độ điều chỉnh đã được phê duyệt.

Cầu Bình Khánh bắt đầu được khởi công vào tháng 8/2015. Ảnh: VTC News

Theo Ban Quản lý các đường cao tốc phía Nam, cầu Bình Khánh là nút thắt quan trọng và quyết định tiến độ toàn dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cây cầu này có chiều dài 2,763 km, được thiết kế theo công nghệ dây văng hai mặt phẳng hiện đại, nhịp chính dài 375 m và có hai trụ tháp cao 155 m. Hai tháp cầu này phác họa hình tượng đước, một loài cây đặc trưng của rừng ngập mặn Cần Giờ. Hệ thống dây văng vừa chịu lực vừa tăng tính thẩm mỹ và giá trị biểu tượng kiến trúc của cầu Bình Khánh.

Cầu Bình Khánh thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: VEC

Đặc biệt, cầu Bình Khánh có tĩnh không thông thuyền lên tới 55 m, cao nhất Việt Nam hiện nay, đáp ứng tiêu chuẩn cho các tàu lớn lưu thông một cách an toàn, thuận tiện qua luồng chính vào cụm cảng quan trọng của TP HCM.

Cầu Bình Khánh có chiều rộng hơn 20 m, 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, với tốc độ 80 - 100 km/h. Đáng chú ý, bề mặt cầu được lắp dải phân cách, lan can và hệ thống chiếu sáng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có hai cây cầu lớn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được điều chỉnh thời gian hoàn thành đến ngày 30/9/2026. Ảnh: VGP

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, với vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng. Dự án khởi công vào tháng 7/2014 và sau khi hoàn thành được kỳ vọng giúp kết nối liền mạch khu vực Đông Nam Bộ và miền Tây. Tuyến cao tốc quan trọng này khi kết hợp với đường vành đai 3 TP HCM (hiện đang thi công) sẽ tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh, từ đó giúp người dân đi lại thuận lợi giữa các tỉnh và kết nối thông suốt với các vùng.

Trên thực tế, vì điều kiện địa chất, thủy văn phức tạp, cao tốc Bến Lức - Long Thành phải xây dựng hơn 20 km cầu và cầu cạn. Trong đó, có hai cầu lớn xây dựng theo kiểu dây văng là cầu Bình Khánh và Phước Khánh. Cầu Phước Khánh (khởi công từ tháng 8/2015) dài 3,1 km, với nhịp chính dài 300 m, bắc qua sông Lòng Tàu. Hai trụ cầu cao 135 m, có độ tĩnh không 55 m, cho phép những tàu có trọng tải dưới 50.000 tấn di chuyển. Vào năm 2019, dự án này đạt khoảng 80,7% khối lượng thì phải dừng thi công, vì vướng mắc về cơ chế và nguồn vốn.

Tuyến cao tốc này dự kiến hoàn thành năm 2019, nhưng phải dừng thi công do khó khăn về nguồn vốn, chính sách. Hiện nay, dự án được điều chỉnh thời gian hoàn thành đến ngày 30/9/2026.