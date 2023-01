Sau nhiều năm miệt mài “bơm” vốn cho một công ty con, Đất Xanh Group (DXG) bất ngờ muốn vay lại hơn nghìn tỷ

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group – mã DXG) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc vay vốn CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An với số tiền 1.080 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn kinh doanh và/hoặc đầu tư dự án. Thời hạn vay là 1 năm và tự động tái tục. Lãi suất khoản vay là 8%/năm.



Đáng chú ý, cách đây không lâu vào tháng 8/2022, Đất Xanh Group đã thông qua kế hoạch huy động 300 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế để đầu tư mua 800 triệu cổ phần phát hành mới tại Bất động sản Hà An. Theo phương án, thời gian thực hiện là trong năm 2022 ngay sau khi công ty nhận được tiền từ việc phát hành trái phiếu. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tập đoàn vẫn chưa công bố kết quả của đợt phát hành trên.

Bất động sản Hà An hiện là công ty con do Đất Xanh Group nắm giữ đến 99,9% cổ phần. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án Gem Sky World trên khu đất hơn 92 ha gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là dự án có quy mô hơn 4.000 sản phẩm gồm đất nền và nhà xây sẵn (nhà liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập).

Kể từ khi mua lại vào tháng 8/2018, Đất Xanh Group đã liên tục “bơm” vốn vào Bất động sản Hà An thông qua việc chuyển nhượng vốn tại hàng loạt công ty con và mua cổ phần do doanh nghiệp này phát hành thêm.

Đơn cử như đầu tháng 6/2019, Đất Xanh Group đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp ở 5 công ty con với giá trị 1.858 tỷ đồng cho Bất động sản Hà An. Tháng 10 cùng năm, Đất Xanh thông báo chi 500 tỷ đồng mua cổ phần phát hành thêm của doanh nghiệp bất động sản này.

Đầu tháng 1/2020, Đất Xanh Group tiếp tục công bố sẽ chi 300 tỷ đồng để mua 30 triệu cổ phiếu do Bất động sản Hà An phát hành thêm, qua đó tăng vốn công ty này lên hơn 3.000 tỷ đồng. Đến tháng 6/2021, tập đoàn chuyển hết vốn tại CTCP Hội An Invest cho doanh nghiệp này với giá gần 2.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Đất Xanh Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.597 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 929 tỷ đồng, lần lượt giảm 41% và 31% so với cùng thời gian năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 556 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ. Với kết quả này, tập đoàn mới thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2022.