Sau nhiều tai nạn, cảnh sát giao thông kiểm tra loạt xe khách, tài xế không tìm thấy dụng cụ an toàn

Tối 22/7, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên Đại lộ Thăng Long.

Theo Báo Công an Nhân dân, ngoài giấy phép lái xe, nồng độ cồn, ma túy, số lượng hành khách và thiết bị giám sát hành trình, lực lượng chức năng còn kiểm tra búa phá kính, bình chữa cháy, dây đai an toàn. Cảnh sát không chỉ xác định xe có thiết bị hay không mà còn đánh giá khả năng sử dụng thực tế.

Qua kiểm tra xe khách biển số 26H-033.XX chạy tuyến Quỳnh Nhai (Sơn La) - Đại Từ (Thái Nguyên), tổ công tác phát hiện phương tiện không có búa phá kính. Một hành khách cũng không tìm thấy dây an toàn tại giường nằm.

Ảnh Báo Công an Nhân dân

Tài xế giải thích xe ban đầu được trang bị đủ búa, nhưng một số hành khách lấy xuống nghịch rồi mang đi, khiến thiết bị bị thất lạc. Một số dây an toàn cũng đã hỏng. Người lái bị xử phạt tổng cộng 1,4 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị phạt 3,5 triệu đồng.

Ở một trường hợp khác, búa phá kính được cất kỹ trong tủ thay vì treo tại vị trí dễ tiếp cận. Một số xe tuy có búa nhưng dụng cụ bị thít chặt bằng dây nhựa hoặc dán kín bằng băng dính, gây khó khăn khi cần sử dụng.

Điều đáng lo ngại là trong tình huống xe cháy, lật hoặc cửa bị kẹt, hành khách khó có thể chờ tài xế lục tìm dụng cụ. Trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai rạng sáng 21/7 khiến 7 người tử vong, một hành khách sống sót cho biết không tìm thấy búa phá kính hay phương tiện hỗ trợ mở thêm lối ra. Chỉ vài giây sau khi gia đình anh thoát được, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe.

Búa thoát hiểm trên xe (Ảnh PCCC Hà Nội)

Ngay khi lên xe, hành khách cần kiểm tra điều gì?

Việc đầu tiên hành khách nên làm sau khi ổn định chỗ ngồi hoặc giường nằm là quan sát khu vực xung quanh, xác định cửa chính, cửa thoát hiểm, cửa sổ có ký hiệu thoát hiểm, vị trí búa phá kính và bình chữa cháy gần nhất.

Trả lời với Tiền Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An cho biết búa chuyên dụng phải được đặt tại vị trí dễ nhìn, dễ lấy; kính dùng làm lối thoát phải có ký hiệu hướng dẫn rõ ràng. Xe cũng phải có cửa hoặc cửa sổ thoát hiểm theo quy chuẩn kỹ thuật.

Thông tư 48/2024/TT-BGTVT ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với ô tô, trong đó có yêu cầu liên quan đến lối thoát hiểm, dụng cụ phá cửa sổ và dây đai tại các vị trí thuộc diện phải trang bị.

Hành khách cần kiểm tra búa có thực sự nằm tại vị trí được đánh dấu, có thể lấy ngay hay đang bị cất kín, buộc hoặc dán chặt. Lối đi và cửa thoát hiểm không được để hành lý che chắn.

Ảnh FPT Shop

Với dây an toàn, cần kiểm tra khóa có cài chắc hay không, dây có bị đứt, xoắn, giấu dưới đệm hoặc mất tác dụng hay không. Nếu phát hiện bất thường, hành khách nên báo ngay cho tài xế hoặc phụ xe, thay vì chờ đến khi xe đã khởi hành.

Hướng dẫn kiểm tra xe buýt và xe khách của Cơ quan Tiêu chuẩn Lái xe và Phương tiện Anh cũng yêu cầu búa phá kính phải có mặt, dễ tiếp cận; dây đai phải nguyên vẹn, khóa chắc và hoạt động bình thường.

Dây an toàn nên được cài trong suốt thời gian xe di chuyển, kể cả khi hành khách ngủ trên xe giường nằm. Nghiên cứu của Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ cho thấy dây đai vai - hông trên xe khách cỡ lớn có thể giảm khoảng 77% nguy cơ tử vong trong tai nạn lật xe, chủ yếu nhờ ngăn người trên xe bị văng ra ngoài.

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Khi xe cháy hoặc cửa bị kẹt, hành khách cần làm gì?

Búa phá kính không phải vật dụng để hành khách tự ý tháo xuống, nghịch hoặc di chuyển khỏi vị trí. Dụng cụ này chỉ nên được sử dụng khi cần rời xe khẩn cấp nhưng cửa chính không thể mở hoặc không thể tiếp cận.

Khi phát hiện cháy, hành khách cần bình tĩnh báo động cho những người xung quanh, nhanh chóng di chuyển theo hướng cửa gần nhất và làm theo hướng dẫn của tài xế, phụ xe. Nếu cửa chính bị kẹt, có thể sử dụng cửa thoát hiểm hoặc búa để phá phần kính được đánh dấu dành cho thoát nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM khuyến cáo người đi xe không mang chất dễ cháy nổ, không hút thuốc, không để hành lý cản lối thoát và cần xác định vị trí bình chữa cháy, búa phá kính, cửa thoát hiểm ngay khi lên xe. Sau khi thoát ra ngoài an toàn, cần gọi số 114.

Trong trường hợp có lửa hoặc khói lan nhanh, hành khách không nên quay lại lấy điện thoại, vali hay tài sản cá nhân. Cần ưu tiên đưa trẻ nhỏ, người cao tuổi, người bị thương ra khỏi xe và nhanh chóng di chuyển khỏi phương tiện.