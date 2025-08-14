Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau nửa năm 'trắng' doanh thu vì không có dự án, một công ty BĐS bất ngờ công bố đầu tư chung cư 32 tầng tại 'đất vàng' Cầu Giấy, tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng

14-08-2025 - 17:05 PM | Doanh nghiệp

Sau nửa năm 'trắng' doanh thu vì không có dự án, một công ty BĐS bất ngờ công bố đầu tư chung cư 32 tầng tại 'đất vàng' Cầu Giấy, tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Dự án đặt mục tiêu sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2029.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, HOSE: NTL) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc phê duyệt dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Theo đó, HĐQT Lideco đã phê duyệt đầu tư công trình Nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất ký hiệu NO-11 thuộc dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.﻿

Dự án được xây dựng trên lô đất có tổng diện tích 4.641 m², với mật độ xây dựng là 30,9%. Công trình chính là một tòa tháp cao 114 mét, bao gồm 32 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp tổng cộng 9.282 m² sàn tầng hầm cho khu vực đỗ xe và các hạng mục kỹ thuật.

Về quy mô, dự án sẽ cung cấp 364 căn hộ với tổng diện tích sàn ở là 35.698 m², đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 728 cư dân. Bên cạnh đó, dự án còn dành 8.604 m² sàn cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và văn phòng tiện ích, phục vụ trực tiếp cho cư dân tòa nhà và khu vực lân cận.

Một điểm đáng chú ý trong quy hoạch là dự án dành một không gian đáng kể cho tiện ích và cảnh quan. Cụ thể, diện tích dành cho cây xanh và sân vườn lên tới 960 m², chiếm tỷ lệ 20,7%. Ngoài ra, còn có 293 m² dành cho không gian sinh hoạt cộng đồng.

Dự án thuộc nhóm A, công trình dân dụng cấp I với thời hạn sử dụng không dưới 50 năm.

Về tiến độ, dự án đặt mục tiêu sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2029. Nguồn vốn thực hiện sẽ đến từ vốn tự có của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.﻿

Sau nửa năm 'trắng' doanh thu vì không có dự án, một công ty BĐS bất ngờ công bố đầu tư chung cư 32 tầng tại 'đất vàng' Cầu Giấy, tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

﻿Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Lideco kỳ vọng khởi công dự án vào cuối năm 2025.

Dự án này được UBND TP Hà Nội đã giao cho Lideco làm chủ đầu tư từ năm 1997. Lần phê duyệt đầu tiên vào năm 2003 có tổng vốn 794,83 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2007.

Đến tháng 8/2018, tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên 4.919 tỷ đồng và lùi thời hạn tới quý IV/2022. Sau đó, Lideco tiếp tục đề nghị nâng vốn lên 5.124 tỷ đồng, dời hạn hoàn thành đến quý IV/2026.

Ngày 30/5/2025, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt việc điều chỉnh này và gia hạn thời gian hoàn thành đến quý I/2029.﻿

Theo BCTC quý 2/2025, lợi nhuận trước thuế của Lideco lao dốc từ 844 tỷ xuống 12 tỷ đồng. Doanh thu thuần giảm tới 90% bởi lý do chính là năm nay không có dự án nào đủ điều kiện kinh doanh, các quy định pháp luật liên tục thay đổi khiến công ty khó triển khai các dự án thương mại.﻿

Doanh nghiệp bất động sản làm ăn bết bát 'lấn sân' mảng dược

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi' cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển

1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi' cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển Nổi bật

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview Nổi bật

Doanh nghiệp bất động sản làm ăn bết bát 'lấn sân' mảng dược

Doanh nghiệp bất động sản làm ăn bết bát 'lấn sân' mảng dược

16:45 , 14/08/2025
Đề xuất thành lập "Vườn ươm quản trị" đào tạo cho 10.000 CEO

Đề xuất thành lập "Vườn ươm quản trị" đào tạo cho 10.000 CEO

16:06 , 14/08/2025
KN Holdings cùng Samsung C&T phát triển điện mặt trời nổi

KN Holdings cùng Samsung C&T phát triển điện mặt trời nổi

15:30 , 14/08/2025
LG bắt tay VNPT xây trung tâm dữ liệu AI quy mô siêu lớn tại Việt Nam

LG bắt tay VNPT xây trung tâm dữ liệu AI quy mô siêu lớn tại Việt Nam

14:42 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên