Sau sầu riêng, hơn 150.000 tấn quả của Thái Lan sắp đổ bộ khắp châu Á: Được mệnh danh ‘nữ hoàng’ trái cây, Việt Nam cũng là đích đến

Xuất khẩu nông sản của Thái Lan đã ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ rệt trong tháng 4 sau 8 tháng suy giảm liên tiếp, trong bối cảnh nhu cầu đối với các loại trái cây nhiệt đới, đặc biệt là sầu riêng, tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản trong tháng 4 tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ nhóm trái cây tươi, với xuất khẩu sầu riêng tăng tới 109,5%, chôm chôm tăng 92,8% và vải tăng 70%.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, bà Suphajee Suthumpun, cho biết kết quả tích cực này phản ánh hiệu quả của các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện logistics và mở rộng thị trường tiêu thụ trái cây mà chính phủ triển khai trước mùa thu hoạch.

Trong chiến lược đầu tiên, Thái Lan tập trung tháo gỡ các nút thắt logistics và bảo đảm đơn hàng trước cho doanh nghiệp xuất khẩu. Các cơ quan thương mại của nước này đã phối hợp đàm phán nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển qua các cửa khẩu tại Lào, Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời làm việc với các nhà nhập khẩu trước mùa vụ.

Nhờ đó, Thái Lan đã bảo đảm các đơn đặt hàng trước từ 1 triệu đến 1,1 triệu tấn sầu riêng. Đáng chú ý, khoảng 150.000 tấn măng cụt cho nhiều thị trường như Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Úc.

Chiến lược thứ hai của Bộ Thương mại Thái Lan tập trung mở rộng thị trường tại Trung Quốc, bao gồm các thành phố cấp hai, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc và Ấn Độ. Bên cạnh đó, nước này cũng đẩy mạnh tiếp cận các khu vực Trung Đông, Nam Á, châu Âu và Trung Á nhằm đa dạng hóa đầu ra cho trái cây.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, Thái Lan tăng cường quảng bá sầu riêng thông qua các nền tảng trực tuyến quốc tế, kết hợp hoạt động tiếp thị trên TikTok và sử dụng người có ảnh hưởng để mở rộng độ phủ thương hiệu trái cây nhiệt đới Thái Lan.

Song song với xuất khẩu, chính phủ Thái Lan cũng triển khai các biện pháp kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua hợp tác với hệ thống bán buôn, bán lẻ, chợ truyền thống và trung tâm phân phối trên cả nước. Nhiều chương trình như tiệc buffet trái cây và chiến dịch phân phối theo sáng kiến “Thái Lan giúp Thái Lan” được triển khai thông qua mạng lưới bưu điện và xe bán hàng lưu động.

Ngoài ra, nước này đang chuẩn bị khởi động chiến dịch “Thailand: Land of Tropical Fruits” nhằm quảng bá hình ảnh trái cây nhiệt đới tới người tiêu dùng trong nước và khách du lịch quốc tế. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ tiêu thụ tối thiểu 500.000 tấn trái cây trong giai đoạn cao điểm thu hoạch.

Về dài hạn, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết đang xây dựng các biện pháp nâng cấp toàn bộ chuỗi cung ứng trái cây, bao gồm cải thiện chất lượng, tăng cường truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực chế biến và mở rộng các kênh bán hàng hiện đại.

Một trong những trọng tâm là mở rộng sáng kiến truy xuất nguồn gốc Q-Chan đối với sầu riêng tại Chanthaburi, đồng thời thúc đẩy phát triển các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản xuất khẩu.

Theo giới chức Thái Lan, các biện pháp này không chỉ giúp ổn định giá trái cây trong mùa vụ mà còn hướng tới mục tiêu tạo nguồn thu bền vững cho nông dân và củng cố vị thế của Thái Lan trên thị trường trái cây nhiệt đới toàn cầu.