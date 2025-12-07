Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau vàng và bạc, thêm một kim loại chứng kiến bước vào đà tăng mạnh, nguồn cung toàn cầu đang thắt chặt

07-12-2025

Giá kim loại đỏ đã leo lên mức kỷ lục mới trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Giá đồng tiếp tục leo lên mức cao chưa từng có trong phiên giao dịch ngày 5/12 khi thị trường phản ứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tuần tới. Diễn biến này củng cố đà tăng mạnh mẽ của kim loại cơ bản quan trọng bậc nhất đối với công nghiệp toàn cầu.

Trong phiên buổi chiều tại châu Âu, giá hợp đồng đồng kỳ hạn trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME) tăng 1,6%, lên 11.617 USD/tấn, sau khi chạm mức đỉnh trong ngày 11.705 USD/tấn. Tính từ đầu năm đến nay, giá đồng đã tăng hơn 32%, trở thành một trong những mặt hàng có diễn biến nổi bật nhất trên thị trường hàng hóa.

Theo đánh giá của JPMorgan, việc gián đoạn nguồn cung trong thời gian qua là động lực trực tiếp đẩy giá tăng, nhưng yếu tố cốt lõi thúc đẩy triển vọng đi lên trong các quý tới nằm ở tình trạng tồn kho toàn cầu xuống mức thấp đáng báo động và nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường Mỹ. Lượng đồng vật chất tại các kho của LME hiện đã giảm xuống dưới 100.000 tấn – mức tồn kho thường kéo theo trạng thái giá giao ngay cao hơn đáng kể so với giá hợp đồng kỳ hạn dài hơn.

Diễn biến giá đồng trong vòng 1 năm qua.

Một phần áp lực lên nguồn cung xuất phát từ làn sóng thương nhân đẩy mạnh vận chuyển kim loại này sang Mỹ, do lo ngại chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể áp thuế nhập khẩu mới trong năm tới. Diễn biến này khiến nguồn đồng tại các khu vực khác bị hút bớt, làm gia tăng tình trạng thiếu hụt.

Bên cạnh đó, thị trường đồng năm nay còn chịu tác động từ những gián đoạn bất ngờ tại các mỏ lớn ở Indonesia, Chile và Congo. Những điểm nghẽn nguồn cung này làm dấy lên lo ngại về khả năng cân bằng thị trường trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục mở rộng.

Ở chiều vĩ mô, kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất cũng góp phần hỗ trợ giá. Mặt bằng lãi suất thấp hơn thường kích thích hoạt động kinh tế, qua đó làm tăng nhu cầu đối với các kim loại công nghiệp.

Citi dự báo giá đồng có thể đạt mức trung bình 13.000 USD/tấn trong quý II năm tới. Theo tổ chức này, lượng hàng tồn kho tăng lên tại Mỹ đang gây ra thâm hụt ở các khu vực khác, trong khi nguồn cung từ mỏ bị hạn chế sẽ khó theo kịp nhu cầu ngày càng lớn, đặc biệt từ các ngành liên quan đến cơ sở hạ tầng AI và chuyển dịch năng lượng.

Nhu cầu đồng đã tăng mạnh trong những năm gần đây do vai trò trung tâm của kim loại này trong xe điện, điện thoại thông minh, lưới điện và các tấm pin năng lượng tái tạo. Sự điện khí hóa diễn ra trên diện rộng, cùng sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một chu kỳ nhu cầu mới, tiếp tục củng cố triển vọng giá trong trung hạn.

