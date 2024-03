Sau vụ chủ tịch huyện bị lừa 100 tỉ đồng, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

Hôm qua (26-3), tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) Nguyễn Thị Giang Hương bị "bốc hơi" số tiền lớn trong tài khoản.

Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra "khi có kết luận sẽ công bố".