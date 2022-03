SBT nhận giải thưởng “Thương vụ trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ tốt nhất 2021”

Ngày 22/3/2022, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) đã được tạp chí The Asset - ấn phẩm uy tín hàng đầu về tài chính tại thị trường châu Á vinh danh tại hạng mục The Best Local Currency Bond 2021 - Thương vụ trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ tốt nhất 2021, trong khuôn khổ Lễ vinh danh The Asset Triple A Award 2021.

Tại giải thưởng năm nay, The Asset đánh giá cao việc SBT là doanh nghiệp Mía Đường đầu tiên tại Việt Nam có khả năng phát hành thành công trái phiếu ra công chúng, cụ thể là với thương vụ huy động 1.900 tỷ đồng trái phiếu, trong đó 700 tỷ đến từ gói trái phiếu phát hành ra công chúng, tín chấp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 3 năm. Việc SBT phát hành hoàn toàn tín chấp ra công chúng thành công trong thời điểm thị trường vốn toàn cầu bị tác động lớn bởi đại dịch Covid đã thể hiện niềm tin vững chắc của các Nhà đầu tư vào năng lực cũng như triển vọng vượt trội của Công ty.

SBT được vinh danh tại hạng mục The Best Local Currency Bond 2021 - Thương vụ trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ tốt nhất 2021 tại Việt Nam

Có thể nói niên độ 2020-2021 được xem là một niên độ thành công của SBT trong hoạt động huy động vốn, và ấn tượng nhất vẫn là hoạt động phát hành trái phiếu khi đóng góp gần 77% tổng số vốn mà SBT huy động được. Cụ thể, Công ty đã chào bán thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu từ thương vụ ký hợp tác với Techcom Securities (TCBS) để phát hành gói trái phiếu ra công chúng với trị giá 700 tỷ và phát hành gói trái phiếu riêng lẻ 1.200 tỷ, cùng với đó là khoản trái phiếu riêng lẻ 400 tỷ được mua bởi ngân hàng Vietinbank. Việc phát hành và chào bán thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu trong Niên độ 2020-2021 đã khẳng định niềm tin vững chắc của các Nhà đầu tư, tổ chức tín dụng vào chất lượng tín dụng cao và uy tín của SBT trên thị trường vốn.

Trong bối cảnh thị trường đường thế giới và trong nước những năm qua còn nhiều biến động, SBT luôn chủ động tận dụng lợi thế của người tiên phong về việc thu hút nguồn vốn trong nước cũng như quốc tế để tập trung đẩy mạnh thị phần trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa sản phẩm từ Đường đến các giải pháp năng lượng, hơn nữa tăng cường hợp tác cùng những tên tuổi đầu ngành của thế giới trong lĩnh vực trồng trọt để phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp.

Giải thưởng The Asset Triple A Awards là giải thưởng thường niên vinh danh các tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực tài chính của từng quốc gia nói riêng và trong khu vực châu Á nói chung. Việc xét giải thưởng được thực hiện cẩn trọng và toàn diện dựa trên những tiêu chí như khối lượng giao dịch, cấu trúc sản phẩm, giá trị mang lại cho khách hàng cũng như nền tảng kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của tổ chức đối với thị trường. Việc được vinh danh tại các hạng mục giải thưởng này thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của giới chuyên môn đối với tổ chức đạt giải.

Với mục tiêu "Trở thành Nhà cung cấp giải pháp sản phẩm Nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững hàng đầu Đông Dương", SBT tiếp tục tập trung khai thác và hoàn thiện Chuỗi giá trị cây mía, hướng đến cung cấp cho thị trường các giải pháp năng lượng Xanh từ sản xuất Sạch.

Chia sẻ về định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT SBT cho biết: "Bên cạnh duy trì vùng nguyên liệu nội địa, SBT đang tập trung đẩy mạnh mở rộng quy mô, tham gia vào các thủ phủ mía đường khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC), cũng như tăng cường trao đổi, phát triển nông nghiệp 4.0, hướng đến mục tiêu tổng sản lượng đạt 2 triệu tấn, doanh thu đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ vào Niên độ 2024-2025.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó chủ tịch HĐQT SBT

Ngày 14/3 vừa qua, SBT cũng đã có chuyến thăm và làm việc chính thức với Chính quyền bang Queensland, Australia cho đề án hợp tác chuyên sâu trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và hợp tác toàn diện song phương. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, SBT đặt mục tiêu sẽ mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Australia lên 20.000ha ứng dụng công nghệ canh tác số thông qua nền tảng quản trị FRM (Farmer Relationship Management), nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu toàn cầu đạt gần 90.000 ha, nhằm đảm bảo đủ nguồn cung ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiếp cận hơn trăm triệu người dùng tại các thị trường sôi động trong nước và quốc tế.

Trước giải thưởng The Best Local Currency Bond 2021, SBT cũng đã được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á - Corporate Excellence Award, Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất, Top 5 Doanh nghiệp quản trị tốt nhất dành cho công ty có vốn hóa lớn 2021... SBT cũng là Công ty mía đường duy nhất có mặt trong rổ chỉ số VNSI20 - Top 20 cổ phiếu có điểm Phát triển bền vững cao nhất thị trường chứng khoán.

https://cafef.vn/sbt-nhan-giai-thuong-thuong-vu-trai-phieu-phat-hanh-bang-dong-noi-te-tot-nhat-2021-20220323133142308.chn