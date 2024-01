SCB đóng cửa thêm 5 phòng giao dịch tại TP HCM và Đà Nẵng từ đầu tháng 1, đã chấm dứt hoạt động hơn 1/4 sổ điểm giao dịch từ khi bị kiểm soát đặc biệt

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo chấm dứt hoạt động 5 Phòng giao dịch tại TP HCM và Đà Nẵng.

Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Ngô Gia Tự - Chi nhánh Sài Gòn kể từ ngày 3/1, địa chỉ: Số 228 – 230 đường Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, TP HCM.

Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Nơ Trang Long - Chi nhánh Gia Định kể từ ngày 5/1, địa chỉ: Số 170V – 170X đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Mỹ Toàn - Chi nhánh 20/10 kể từ ngày 5/1, địa chỉ: Số 988 đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM.

Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Hoàng Sa - Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch kể từ ngày 5/1, địa chỉ: Tầng trệt và tầng lửng Số 921 – 923 đường Hoàng Sa, phường 11, quận 3, TP HCM.

Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Hoàng Diệu - Chi nhánh Đà Nẵng kể từ ngày 5/1, địa chỉ: Số 340 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Trước đó, SCB đã thông báo đóng cửa 14 phòng giao dịch trong tháng 12, tập trung chủ yếu tại TP HCM và Đà Nẵng.

Trong tháng 10 và 11, ngân hàng này cũng đã chấm dứt hoạt động 21 phòng giao dịch tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai, Long An, TP HCM và Hà Nội.

Thống kê từ website của SCB, từ khi bị kiểm soát đặc biệt đến nay, ngân hàng này đã thông báo đóng cửa tổng cộng 52 phòng giao dịch tại 9 tỉnh, thành phố là TP HCM (32 PGD), Hà Nội (7 PGD), Hải Phòng (1 PGD), Nghệ An (1 PGD), Bình Định (1 PGD), Đồng Nai (1 PGD), Đà Nẵng (5 PGD), Gia Lai (1 PGD), Long An (1 PGD), Vũng Tàu (1 PGD), An Giang (1 PGD).

Theo báo cáo điều tra của cơ quan công an, vào tháng 10/2022 - thời điểm trước khi bị kiểm soát đặc biệt, SCB có một hội sở chính ở TP HCM, 50 chi nhánh và 184 phòng giao dịch trên cả nước. Như vậy, sau hơn 1 năm bị kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng SCB đã đóng cửa hơn 1/4 số phòng giao dịch trên cả nước trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50.

Cách đây hơn 1 năm, ngày 15/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng SCB.

Đại diện SCB cho biết, sau hơn 1 năm được đưa vào kiểm soát đặc biệt, SCB đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai các giải pháp theo quy định pháp luật để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và bảo đảm quyền, lợi ích của người gửi tiền.