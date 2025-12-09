Sẽ có 245 dự án, công trình sẽ khởi công, khánh thành đồng loạt vào ngày 19-12

Sáng 9-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đã điều hành phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo, kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điều hành phiên họp. Ảnh: Minh Khôi

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng tập trung báo cáo những nhiệm vụ đã được nêu tại kết luận phiên họp thứ 21, đặc biệt là các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn; kết quả rà soát các dự án, công trình giao thông khánh thành, khởi công vào ngày 19-12, coi đây là dịp đánh giá lại kết quả thực hiện phong trào thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và tạo khí thế trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết tại phiên họp lần thứ 21 (ngày 8-11), Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao 28 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương, trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án đường bộ cao tốc trong danh mục 3.000 km hoàn thành năm 2025, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án dịp 19-12-2025.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 11 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan, kịp thời giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo

Bộ Xây dựng đã trực tiếp kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm; chủ động kiểm tra hiện trường, tham mưu các Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng các đoàn kiểm tra chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc danh mục 3.000 km đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025; hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19-12; đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2025 cả nước có khoảng 1.700 km đường bộ ven biển.

Tỉnh Hưng Yên đã làm việc với các địa phương lân cận để thống nhất phương án khai thác vật liệu xây dựng phục vụ Dự án Ninh Bình - Hải Phòng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tỉnh Nghệ An đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

TPHCM, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công dự án TPHCM - Mộc Bài; Tân Phú - Bảo Lộc vào ngày 19-12.

Ngoài ra, các cơ quan đang tích cực triển khai 16 nhiệm vụ (8 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên; 8 nhiệm vụ chưa đến thời hạn); 1 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Dự kiến đến ngày 19-12, cả nước sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km cao tốc (tuyến chính cao tốc 3.188 km, nút giao và đường dẫn 325 km). Bên cạnh đó, trong năm 2025, các địa phương sẽ hoàn thành 251 km đường bộ ven biển, nâng tổng chiều dài tuyến đường bộ ven biển đưa vào khai thác đạt khoảng 1.701 km.