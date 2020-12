Sẽ phạt nặng nhà đầu tư BOT nếu để đường hư hỏng gây mất an toàn giao thông

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhu cầu vận tải tăng cao thời điểm cuối năm và sẽ tăng cao hơn nữa trong thời điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.



Để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên chỉ đạo nhà thầu tăng cường quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, quét dọn mặt đường, sơn dặm vạch kẻ đường, lau biển báo hiệu... Không để phát sinh hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đối với các dự án sửa chữa trên tuyến đang triển khai phải huy động nhân lực, máy móc thiết bị tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ, trong quá trình thực hiện triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo giao thông. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý đối với các hư hỏng của công trình ảnh hưởng tới an toàn giao thông.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý, trên các tuyến có lưu lượng vận tải lớn, các tuyến có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, các đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông phải kịp thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục. Trường hợp chưa kịp sửa chữa, khắc phục phải chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông, đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn và các biện pháp khác để ngăn ngừa tai nạn giao thông.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các nhà đầu tư BOT, VEC và nhà thầu nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung về quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kịp thời, đúng quy định; không phát hiện kịp thời các hư hỏng, xuống cấp của công trình; không khắc phục kịp thời đối với công trình đường bộ bị hư hỏng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông; khi công trình đường bộ bị hư hỏng mà chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu, sửa chữa không có biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông; không kiểm tra, thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt, nước ngập hoặc trên đoạn đường có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông khác... dẫn đến tai nạn giao thông sẽ bị xử lý rất nặng theo quy định của pháp luật.