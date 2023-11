Second home tại Phú Quốc theo xu hướng sống xanh, cân bằng

Hấp lực của lối sống xanh, cân bằng



Các hoạt động chăm sóc thể chất, tinh thần toàn diện tại không gian gần gũi với thiên nhiên thu hút người dân khắp nơi trên thế giới theo đuổi. Khách du lịch sẵn sàng chi hàng chục nghìn USD để tham gia các tour du lịch chữa lành tại Thái Lan. Ngân hàng TW (BoT) và Bộ Y tế Thái Lan dự kiến năm 2023, du lịch y tế của Thái Lan có thể mang lại doanh thu 25 tỷ baht (hơn 700 triệu USD).

Không chỉ du lịch sức khỏe, lối sống cân bằng, gần gũi với thiên nhiên cũng tác động mạnh tới lĩnh vực bất động sản (BĐS). Các yếu tố về môi trường sống trong lành, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ toàn diện về thân - tâm - trí hay được cá nhân hóa các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tại gia đang dần trở thành tiêu chí đắt giá khi lựa chọn các sản phẩm BĐS.

Viện sức khỏe toàn cầu (GWI) đã ước tính rằng giá bán của các dự án phát triển khu dân cư chăm sóc sức khỏe trung bình cao hơn 10-25% so với các dự án thông thường.

Nhiều tỷ phú trên thế giới như Mark Zuckerberg (CEO Facebook), Marc Benioff (CEO Salesforce), Michael Dell (CEO Dell Technologies)... không ngần ngại lựa chọn bất động sản trị giá hàng chục triệu USD ở những hòn đảo thiên đường, biệt lập... làm second home. Thậm chí Marc Benioff thừa nhận ông đã dành khoảng một phần ba thời gian của mình tại khu tổ hợp ở đảo Hawaii được mua với giá 12,5 triệu USD.

Đặc biệt, khi làm việc từ xa trở thành xu hướng phát triển tất yếu thì những hòn đảo nhiệt đới, khí hậu ôn hòa, nắng ấm quanh năm, đã trở thành thiên đường second home lý tưởng để vừa sống vừa làm việc.

Tương lai của xu hướng Sống xanh - Sống cân bằng tại đảo ngọc

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng theo đuổi lối sống cân bằng, tìm về với tự nhiên để nuôi dưỡng và phát triển từ bên trong. Trong danh sách những "nơi chốn thiên đường" cho xu hướng này, đương nhiên là phải kể đến Phú Quốc, hòn đảo tuyệt vời nhất 2023 do Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh, đang "hút" giới tinh hoa "săn" second home để tận hưởng cuộc sống được ấp ôm bởi thiên nhiên tuyệt mỹ.

Không khó để thấy, Phú Quốc hội tụ những bãi biển nước xanh như ngọc, không khí trong lành, thời tiết ôn hòa quanh năm, địa hình phong phú có cả sườn đồi, dốc núi, suối nguồn tươi mát đan xen giữa tán cây đại thụ lâu năm…

Trong đó, khu vực Bãi Trường là nơi vừa an yên tuyệt mỹ với bãi biển dài và hoang sơ, vừa rực rỡ náo nhiệt với quần thể các khu nghỉ dưỡng, khách sạn nổi tiếng. Điểm nhấn tại đây là Meyhomes Capital Phú Quốc - đại đô thị bền vững, đáng sống tại đảo ngọc do Tân Á Đại Thành - Meyland phát triển, tiên phong đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sống - giải trí - làm việc, hội tụ đầy đủ nhất các yếu tố cho một second home lý tưởng.

Tận hưởng không gian sống tái tạo năng lượng từ căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc

Thừa hưởng lợi thế về thiên nhiên đa tầng, Meyhomes Capital Phú Quốc tựa như một thành phố tinh khiết giữa lòng đảo ngọc được kiến tạo từ 3 nền tảng: quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan. Sắp tới, tiên phong định nghĩa chuẩn mực sống cân bằng, tái tạo năng lượng tại đảo ngọc, tại vị trí đắt giá Meyhomes Capital Phú Quốc, chỉ cách biển Bãi Trường 2 phút di chuyển, sẽ xuất hiện một tổ hợp căn hộ biển sở hữu lâu dài hiếm hoi mang tên Meypearl Harmony Phú Quốc.

Mỗi căn hộ tại đây tựa như một viên ngọc quý giá mà bất kỳ ai cũng phải khát khao sở hữu. Cư dân Meypearl Harmony Phú Quốc sẽ được sống trong căn hộ kiệt tác trên không view trực diện biển, thụ hưởng chuỗi giá trị đích thực: Sống hòa mình vào thiên nhiên, Sống nuôi dưỡng tinh thần, Sống trải nghiệm phong phú trong kho báu truyền đời.

Meypearl Harmony Phú Quốc - Căn hộ biển sở hữu lâu dài nằm trong quần thể khách sạn 5 sao Grand Mercure hiếm hoi tại Phú Quốc



Một sản phẩm được phát triển bởi Meyland - Thương hiệu thuộc tập đoàn Tân Á Đại Thành