Sedan hạng B đua khuyến mại cuối năm: Hyundai Accent, Honda City... cùng chạm đáy - có mẫu chỉ 419 triệu đồng

Honda City

Honda Việt Nam (HVN) mới đây đã thông báo chương trình khuyến mại dành cho những mẫu ô tô của hãng kể từ ngày 6/12/2024-28/1/2025.

Theo đó, khách hàng có thể mua mẫu sedan hạng B - Honda City với giá chỉ từ dưới 500 triệu đồng thông qua ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Thời điểm này Honda City bản G đang có giá niêm yết là 499 triệu đồng, bản L là 539 triệu đồng và bản RS là 569 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi từ hãng, khách mua Honda City sẽ tiết kiệm thêm số tiền khoảng 25 triệu đồng với bản G, 27 triệu đồng với bản L và 28 triệu đồng với bản RS.

Tùy từng đại lý, khách mua xe còn được tặng kèm phụ kiện chính hãng, bảo hiểm thân vỏ...

Hết tháng 10/2024, Honda City tiếp tục đà tăng trưởng khi giao tới khách hàng 1.670 xe, đạt mức tăng 5% so với tháng trước đó (1.590 xe). Kết quả này giúp cho mẫu xe sedan cỡ B của Honda tăng mạnh tới 122,4 % so với tháng 10/2023.

Hyundai Accent

Tại một số đại lý ở khu vực Hà Nội, Hyundai Accent phiên bản MT đang được giảm 20 triệu đồng xuống còn 419 triệu đồng, phiên bản AT được giảm 35 triệu đồng xuống 454 triệu đồng; phiên bản AT Đặc biệt giảm 33 triệu đồng còn 496 triệu đồng và bản AT cao cấp giảm 35 triệu đồng giá mới là 537 triệu đồng.

Trong khi đó, tại khu vực Tp. HCM, khách hàng mua Hyundai Accent cũng nhận được ưu đãi từ 5 - 10 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Ngoài ưu đãi tiền mặt, khách hàng mua xe còn nhận được một số quà tặng phụ kiện như lót sàn, nước hoa, ô che mưa, thẻ bảo dưỡng trị giá 20 triệu đồng…

Kết thúc tháng 10/2024, Hyundai Accent đạt doanh số 1.425 xe, tăng 10,4% so với tháng 9 (1.290 xe) nhưng vẫn giảm nhẹ 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh số Hyundai Accent đạt 7.741 xe, tăng nhẹ 3,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Toyota Vios

Toyota Việt Nam cùng hệ thống các đại lý trên toàn quốc đã triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua Vios trong tháng này.

Cụ thể, Toyota Vios được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng. Giá trị ưu đãi của Toyota Vios sẽ không vượt quá 23 triệu ở bản E MT, 25 triệu ở bản E CVT và 27 triệu ở bản G CVT.

Ngoài ra, tùy từng đại lý và phiên bản, khách hàng mua xe sẽ được giảm thêm từ 3 - 7 triệu đồng cùng các quà tặng như dán kính, thảm trải sàn, cam hành trình…

Kết thúc tháng 11, doanh số bán hàng của Toyota tại Việt Nam đạt 8.693 chiếc, góp phần nâng tổng doanh số tích lũy năm 2024 của hãng lên hơn 59.000 chiếc. Vios tiếp tục là mẫu xe có đóng góp lớn nhất vào tổng doanh số chung của Toyota với 2.135 chiếc tới tay người tiêu dùng, tăng 21,5% so với kỳ báo cáo tháng 10.

Mitsubishi Attrage

Trong tháng 12/2024, khách hàng mua Mitsubishi Attrage được tặng phiếu nhiên liệu trị giá tối đa 20 triệu đồng, ăn-ten vây cá hoặc camera lùi. Riêng hai phiên bản số tự động có thêm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tương đương với 23,5-24,5 triệu đồng.

Tổng giá trị khuyến mại dành cho Mitsubishi Attrage trong tháng 12 dao động từ 10,5 - 46 triệu đồng, tùy phiên bản.