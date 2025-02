Tổng thống Donald Trump đặc cách tỉ phú Elon Musk, chính phủ Mỹ tiếp tục sa thải "khủng"

Tuyên bố trên được đưa ra khi tổng thống để ông Elon Musk đóng vai trò chủ chốt trong cuộc họp nội các đầu tiên của mình và thảo luận về các mục tiêu cắt giảm ngân sách đầy tham vọng.

Nhà Trắng đã ban hành bản ghi nhớ yêu cầu các cơ quan nộp kế hoạch trước ngày 13-3 về việc giảm đáng kể biên chế lực lượng lao động liên bang. Tuy nhiên, bản ghi nhớ không nêu rõ số lượng nhân viên bị cắt giảm.

Tổng thống Donald Trump để ông Elon Musk đóng vai trò chủ chốt trong cuộc họp nội các đầu tiên của mình Ảnh: Bloomberg

Bản ghi nhớ này cho thấy bước leo thang lớn trong chiến dịch cắt giảm quy mô lớn về nhân sự trong chính phủ Mỹ. Cho đến nay, việc sa thải tập trung vào những lao động thử việc, những người có thời gian làm việc ngắn ở vị trí hiện tại và ít được bảo vệ.

Đợt tiếp theo sẽ nhắm tới nhóm công chức kỳ cựu có quy mô lớn hơn nhiều. Tại cuộc họp nội các, Tổng thống Donald Trump cho biết lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ môi trường Lee Zeldin có kế hoạch cắt giảm tới 65% trong số hơn 15.000 nhân viên.

Một nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho hay các cơ quan như Cục Thuỷ sản và Động vật hoang dã, Cục Các vấn đề về người da đỏ nên chuẩn bị cho việc cắt giảm lực lượng lao động lên đến 40%.

Khoảng 100.000 trong số 2,3 triệu nhân viên dân sự liên bang của Mỹ đã bị sa thải hoặc được cho thôi việc hưởng bồi thường.

Ông Donald Trump đã thể hiện sự ủng hộ đặc biệt với ông Musk bằng cách mời tỉ phú này tham gia nội các tổng thống. Một số người đã phản đối yêu cầu gần đây của ông Musk rằng tất cả nhân viên phải giải trình về công việc của mình hoặc sẽ phải đối mặt với việc sa thải. Ông Musk không phải là quan chức cấp nội các và không nhận được sự chấp thuận nào từ phía Thượng viện.

Trước sự chứng kiến của các bộ trưởng nội các, ông Musk bày tỏ sự tự tin rằng ông có thể cắt giảm 1.000 tỉ USD trong ngân sách 6.700 tỉ USD trong năm nay. Mục tiêu cực kỳ tham vọng đó có thể sẽ gây gián đoạn đáng kể các chương trình của chính phủ.

Cho đến nay, ông Donald Trump và tỉ phú Musk vẫn chưa thể làm chậm tốc độ chi tiêu của chính phủ. Chính phủ Mỹ đã chi tiêu nhiều hơn 13% trong tháng đầu tiên ông Donald Trump nhậm chức so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do phải trả lãi suất nợ cao và chi phí chăm sóc sức khỏe cũng như nghỉ hưu tăng cao do dân số già đi.