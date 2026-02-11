SGI Capital: 2026 rủi ro nhưng nhiều cơ hội lớn, nhà đầu tư nên tách khỏi đám đông, sẵn sàng về thanh khoản và tâm lý

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, SGI Capital nhận định rằng một sự kiện có thể làm thay đổi cách thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu vận hành thời gian tới, đó là việc Tổng thống Trump mới đây đã chọn Kevin Warsh làm Chủ tịch FED nhiệm kỳ tiếp theo.

Ba tháng tới sẽ là thời gian thị trường toàn cầu chờ đợi và tìm cách đánh giá trước tác động từ những thay đổi chính sách mà tân Chủ tịch FED có thể thực hiện. Nếu FED một mặt hạ lãi suất điều hành ngắn hạn, mặt khác hạ quy mô tài sản nắm giữ, siết lại cung tiền và lùi lại phía sau để tập trung vào mục tiêu kiểm soát lạm phát, đồng USD sẽ mạnh lên, dòng tiền ưu tiên quay trở lại Mỹ. Dư địa điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ của các nước đang phát triển sẽ co hẹp lại và tài sản tài chính toàn cầu có thể chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Đối với thị trường Việt Nam, mặc dù NHNN đã chủ động kiểm soát tăng trưởng tín dụng tổng thể năm 2026 và ưu tiên vốn vay cho các lĩnh vực ngoài bất động sản - một bước đi chủ động, kịp thời, nhưng thị trường liên ngân hàng vẫn tiếp tục căng thẳng khi lãi suất qua đêm tăng vọt, vượt qua mức đỉnh 10/2022.

Những biểu hiện của tỷ giá (giai đoạn tháng 6 – 8/2025) và của lãi suất liên ngân hàng gần đây cho thấy hệ thống cần có thêm dòng tiền inflow đủ lớn và vòng quay vốn vòng nhanh hơn, nếu không sẽ phải chấp nhận một mặt bằng lãi suất cao hơn nữa để cải thiện được huy động VNĐ và đảo chiều dòng tín dụng đã vào tích trữ và đầu cơ tài sản.

Theo SGI Capital, xu hướng tăng lãi suất và suy giảm thanh khoản cần theo dõi để đánh giá tác động lên khả năng tiếp cận vốn cũng như chi phí lãi vay của doanh nghiệp và hộ gia đình trong năm nay. Những tác động này sẽ có độ trễ 3 tháng - 6 tháng để thể hiện lên con số doanh thu, lợi nhuận, sức chi tiêu tiêu dùng, và độ trễ 6 tháng - 12 tháng để thể hiện lên nợ xấu của hệ thống ngân hàng.

Mặt khác, đà tăng trưởng lợi nhuận quý 4/2025 tiếp tục ở mức rất mạnh, trên 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, TTCK Việt Nam đi rất sát với chu kỳ tín dụng do mức đóng góp lớn của nhóm ngân hàng và bất động sản trong tăng trưởng lợi nhuận chung. Trong trường hợp tín dụng tăng trưởng không như kế hoạch do đầu tàu tăng trưởng tín dụng là nhóm bất động sản không còn được ưu tiên, tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng, bất động sản và liên quan sẽ có áp lực suy yếu từ nửa sau 2026. TTCK hiện nay đang phản ánh trước viễn cảnh này.

Đặc biệt, tỷ lệ margin tính trên vốn hóa đã lên mức kỷ lục 5% với tốc độ tăng nhanh hơn so với tín dụng chung của nền kinh tế cho thấy chứng khoán cùng với BĐS là hai địa chỉ thu hút mạnh tín dụng gần đây dưới môi trường tiền rẻ.

Lượng margin tăng lên năm qua khá tương đồng với mức bán ròng của khối ngoại và lượng phát hành mới cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư nội đã thể hiện bằng hành động mua vào lượng lớn cổ phiếu bằng tiền vay. Bộ đệm tiền mặt còn dưới ¼ tỷ lệ vay nợ margin cũng là mức thấp lịch sử cho thấy sự mong manh của sức mua nếu áp lực bán gia tăng từ khối ngoại, từ lượng phát hành, hoặc từ một sự kiện khiến tâm lý nhà đầu tư nội đảo chiều.

Theo SGI Capital, thị trường đang đi tới cuối chu kỳ tăng trưởng tín dụng kéo dài đã hơn 10 năm, lượng vay nợ tăng nhanh đã đẩy giá các tài sản đầu tư/đầu cơ lên cao, mà đại diện nhất là bất động sản và một số nhóm cổ phiếu trên TTCK. Khi lãi suất tăng vì thiếu hụt thanh khoản như hiện nay, tiền mặt sẽ dần lên ngôi, sau đó giai đoạn hạ đòn bẩy vay nợ chung cũng sẽ bắt đầu, dự kiến từ giữa 2026-2028.

VN-Index đã sớm đánh mất toàn bộ mức tăng điểm đầu năm trong một nhịp tăng hứng khởi nhưng mang nhiều tính đầu cơ. Khi phần lớn nhà đầu tư có xu hướng sợ nắm giữ tiền mặt và buộc phải mua tài sản giá cao cũng là lúc nên tách ra khỏi đám đông, hành động chậm lại để đánh giá kỹ rủi ro. SGI Capital khuyến nghị cần nhận diện xu hướng vận động lớn và có sự chuẩn bị về thanh khoản và tâm lý sẽ giúp nhà đầu tư vượt qua được những khó khăn và biến động mạnh trong giai đoạn sắp tới.

"Năm 2026 sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro và cũng hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội rất lớn, nhưng chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị sẵn sàng", báo cáo ghi rõ.