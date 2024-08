Shark Nguyễn Hoà Bình tâm sự 'khủng hoảng tuổi trung niên', bày tỏ 1 ĐIỀU mong muốn làm cho các doanh nhân trẻ

Trong podcast "from Zero to Hero" số đầu tiên, Shark Nguyễn Hoà Bình (Chủ tịch Tập đoàn NextTech) là khách mời tham gia chia sẻ chặng đường đầy gian nan, thách thức trên con đường khởi nghiệp.



Theo Shark Bình, những câu chuyện thành công sẽ được chia sẻ để mọi người cùng tham khảo, khó lặp lại được từ người này sang người khác. Nhưng câu chuyện thất bại mang lại ý nghĩa giá trị cao hơn vì sẽ giúp những người đi sau né tránh được "vết xe đổ".

Thời điểm "Zero"

Khi mới khởi nghiệp, "cá mập" công nghệ cũng gặp khó khăn như bao người, thậm chí cận kề phá sản.

Chủ tịch Tập đoàn NextTech chia sẻ, ngay từ năm lớp 10, anh đã tự học lập trình, từ đó có hứng thú và đam mê. Tuy không học chuyên Tin nên anh sớm hình thành đam mê, tự mua sách báo mò mẫm làm theo, gần như không có ai hướng dẫn. 3 năm cấp 3 là thời gian tạo nền tảng quan trọng để mỗi người tự học được một cái nghề.

Vị "cá mập" hào hứng cho biết: "Trong cuốn sách tôi xuất bản, có một chương gọi là 'Nghề', tất cả mọi thứ bắt đầu từ ước mơ, mục tiêu, đam mê. Có đam mê thì chúng ta sẽ tìm ra được cái nghề.

Vào thời điểm mới bước sang năm thứ 2 Đại học, vì một số cơ duyên nên tôi bắt tay vào khởi nghiệp, thành lập công ty, trở thành Giám đốc trẻ nhất Việt Nam - khi mới 19 tuổi. Lúc đó, luật Doanh nghiệp mới ra đời và có hiệu lực cuối năm 2000. Tháng 4/2001, tôi mở doanh nghiệp, có giấy phép kinh doanh, con dấu, mã số thuế. Tôi bỏ ra khoảng 1 triệu đồng để thành lập doanh nghiệp trên giấy tờ.

Vốn duy nhất là bản thân tôi cùng với vốn tri thức, chứ không có nhân viên, văn phòng, không chi phí,... Đó cũng là kỷ lục ở Việt Nam".

Shark Bình trầm ngâm chia sẻ trong hơn 20 năm qua, anh thất bại rất nhiều lần, không thể đếm xuể. Khoảng 10 chiến dịch/công việc thì cũng thất bại 8, chỉ thành công 1-2. Nhưng việc thất bại giúp anh có thêm kiến thức, cơ hội mới.

"Đến giờ, tôi cũng gặp nhiều thất bại. Doanh nghiệp càng lớn thì thất bại càng to, mất càng nhiều lớn. Thất bại lên tới con số cả trăm tỷ cũng có. Trong cuộc đời doanh nhân, làm quen và chịu thất bại là chuyện bình thường, phổ biến. Chúng ta phải hoan hỉ chấp nhận, đón nhận. Nếu chúng ta sợ 80 - 90% tỷ lệ thất bại, chùn bước không làm thì sẽ không có tỷ lệ 10-20% thành công", "cá mập bật mí.

Trên con đường khởi nghiệp, Shark Bình nhấn mạnh, giai đoạn tiền khởi nghiệp bắt đầu từ truyền thống, kế thừa gia đình; ước mơ. Ước mơ đầu tiên về khởi nghiệp của "cá mập" đến từ năm anh học lớp 11 mong muốn có 1 công ty to. Ước mơ khi đó rất viển vông, giống như cái áo, lớp từ trường bao quanh Trái Đất - vô hình không thể thấy nhưng có khả năng dẫn dắt chuỗi nhân quả phía sau.

"Ước mơ có tính giãn nở. Khi chúng ta nghèo đó thì chỉ mơ đủ ăn. Khi đủ ăn, chúng ta mất động lực, lúc đó phải mơ ước mơ to hơn. Chẳng hạn như Elon Musk có rất nhiều ước mơ. Khi có tiền, Elon Musk mong ước thay đổi thế giới, phát triển ngành xe điện. Khi đã làm được, vị tỷ phú lại sáng lập Open AI rồi ước mơ giãn nở tiếp là muốn đặt chân lên Sao Hoả", Shark lấy ví dụ cụ thể.

Ước mơ của hiện tại - Làm bệ phóng cho các doanh nhân trẻ

Khi được hỏi về ước mơ hiện tại của mình, Shark Bình mong muốn được làm bệ phóng cho các doanh nhân trẻ và để lại di sản đủ to.

"Bản thân tôi cũng đang ở trong giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên. Ai cũng trải qua giai đoạn này, khi đã đạt được những điều mong muốn, chúng ta cần xác định phương hướng tiếp theo, có thể mất vài năm. Tôi sẽ làm tiếp, có thể là làm một cuốn sách, một công trình,... Mỗi người có một cách để lại di sản.

Con người có 5 nhu cầu, tầng chóp cùng khá trìu tượng với phần lớn mọi người, có nhiều cách hiểu. Với cách hiểu của tôi, khi con người đã đạt được 4 tầng - trong đó tầng 4 là được kính trọng, biết đến thì tầng 5 là để lại 'tiếng thơm', di sản. Đó chính là lý do tôi thấy nhiều chính trị gia, doanh nhân nổi tiếng tại các nước phát triển có nhiều hình thức để lại di sản như làm từ thiện, xây các công trình,... Nhưng hình thức chung nhất là viết một cuốn sách vì sẽ để lại kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm cho mọi người", Chủ tịch Tập đoàn NextTech nói.

Shark Bình cho biết, đó là lý do mà Shark xuất hiện trên Shark Tank để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm phi lợi nhuận, dù không trực tiếp rót vốn. Suy nghĩ vậy nên Shark đã viết cuốn sách "Long mạch" nhằm chia sẻ mọi điều mà bản thân đã trải qua tới với mọi người, đặc biệt là những người mới "startup".

Thói quen tốt giúp thành công

Tiếp nối về những thói quen giúp Shark Bình có được thành công đó là thói quen đọc. Shark Bình đọc mọi thứ, từ văn học, kinh tế, chính trị đến lịch sử, địa lý,... Anh tự nhận mình là người có tính tò mò cao, chăm tìm hiểu những điều chưa biết ở mọi lĩnh vực, chứ không chỉ về chuyên môn. Shark Bình có thói quen đọc mọi nơi mọi lúc, liên tục ghi nhớ vào đầu. Gần đây, Shark Bình sẽ tìm kiếm thông tin ở Chat GPT, đây cũng là một kiểu đọc.

Shark Bình cho rằng khi chúng ta đọc nhiều mới có lượng lớn thông tin, kết hợp với các kiến thức, kinh nghiệm mới tạo nên ý tưởng kinh doanh. Shark thường khuyến khích các con đọc những cuốn sách về con người bởi muốn thành công, chúng ta phải là người tốt, người tử tế. Bên cạnh đó, Shark Bình đưa ra lời khuyên nên tìm hiểu lịch sử các quốc gia.

"Cá mập" bật mí: "Trong 5000 năm qua, mọi thứ đều thay đổi nhưng có duy nhất 1 thứ không thay đổi, đó là cách con người đối xử với nhau, vẫn ngần đó câu chuyện, điển tích được lặp đi lặp lại. Để kinh doanh thành công cần có sự tích luỹ. Tích luỹ quan trọng nhất là kiến thức".

Những thứ xếp hạng thứ ba được Shark ưu tiên đọc, ưu tiên xem là thông tin về các các ngành nghề, các lĩnh vực được chuyên gia chia sẻ sâu.

Nhờ tích luỹ kiến thức nên 13 năm sau, Shark Bình mới bắt đầu có được những thành công đầu tiên. Còn trước đó, Shark cho biết phải "chạy ăn từng bữa", có thời gian tích luỹ khá dài. "Cá mập" từng thấy nhiều bạn thành công sớm, 25, 27 tuổi đã kiếm được nhiều tiền nhưng sau đó không giữ được phong độ, không duy trì được. Đó cũng là kinh nghiệm mà các bạn trẻ cần cảnh giác.

Cũng trong podcast, Shark Nguyễn Hoà Bình đã hé lộ không gian sống tiện nghi, sang trọng. Shark chia sẻ bản thân đầu tư bất động sản ở nhiều nơi nhưng về nhà cửa để ở, Shark chưa đầu tư nhiều. Nhưng sau khi xác định sẽ xây dựng cuộc sống ổn định, kết hợp với thói quen, sở thích mới đầu tư không gian sống đầy đủ chức năng.

"Cá mập" cho biết, bản thân yêu thích nhất là phòng ăn và phòng ngủ nên chú trọng đầu tư nhất. Shark cũng chia sẻ bản thân chủ yếu ăn cơm ở nhà, ít ăn ở ngoài, còn trước đây có cuộc sống hơi "lãng tử". Một trong những lý do dẫn đến sự thay đổi là sau tuổi 42 - 43, bản thân có sự thay đổi về nhân sinh quan, thế giới quan.

"Tôi trải qua 20 năm trước đó, tôi khởi nghiệp, kinh doanh và gặp nhiều biến động nên cần chuyển tiếp sang giai đoạn mới, kéo theo nhiều yếu tố thay đổi như: Tâm sinh lý, sức khoẻ, trí tuệ. Kinh nghiệm, trải nghiệm, hiểu biết sâu sắc cao hơn nhưng đồng thời sức khoẻ, độ minh mẫn, sáng tạo,... không thể bằng trước đây.

Lúc này, bản thân phải tìm phong cách sống mới - tĩnh hơn và thiền hơn. Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ trong xã hội thiên về bề sâu hơn, không còn bề nổi như thời trẻ. Chẳng hạn khi nhìn một sự việc, tôi sẽ rút ra tổng kết, đánh giá sâu", Chủ tịch Tập đoàn NextTech) hào hứng nói.

Nguồn nhaTO Official