Shark Thủy bị bắt, xuất hiện nhà đầu tư mới tham gia hỗ trợ, vận hành hệ thống trường mầm non STEAMe GARTEN: Tiềm lực 'khủng' đứng sau 'ChatGPT Việt Nam'

Ngày hôm qua, hệ thống trường mầm non STEAMe GARTEN thuộc tập đoàn Egroup do ông Nguyễn Ngọc Thủy đứng đầu (shark Thủy) đã gửi một bức thư ngỏ đến các phụ huynh học sinh. Theo đó, STEAMe GARTEN đã gặp một số khó khăn về tài chính do hệ quả của dịch Covid-19.

Do vậy, đơn vị chủ quản là công ty iGARTEN đã làm việc với một số đối tác. Trong đó có CTCP Công nghệ Edutek đã đồng ý tiếp nhận theo hướng phối hợp, khai thác và vận hành hệ thống nhà trường. Hai bên đang tiến hành làm việc để nhanh chóng tiến tới hợp tác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, hệ thống trường mầm non này cũng đồng loạt gặp gỡ các chủ mặt bằng, các nhà cung cấp.

Đặc biệt, phía Edutek và công ty iGARTEN đã có 1 buổi trao đổi trực tiếp về định hướng phát triển STEAMe với toàn thể cán bộ nhân viên hệ thống. Qua đó khẳng định rằng đối tác và công ty sẽ luôn tôn trọng những định hướng giáo dục mà STEAMe đã the đuổi từ lúc thành lập cho đến này. Ngoài ra, STEAMe GARTEN sẽ đẩy mạnh cả việc phát triển công nghệ trong giảng dạy, giữ vững và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bằng lộ trình đào tạo cụ thể, tạo ra môi trường học tập tốt nhất.

EDUTEK - CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Edutek là công ty chuyên sản xuất phần mềm - tạo nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, không gian, chi phí, tăng cường năng lực cho tổ chức, thích hợp cho các trường học, trung tâm và doanh nghiệp. Hệ thống này hỗ trợ 12 chức năng như: Video, audio, thuyết trình, lưu trữ dữ liệu, tương tác trực tiếp giữa người dạy và người học… nhằm tăng cường công tác quản trị, quản lý hiện đại và tiện ích.

Edutek được thành lập vào năm 2019 với trụ sở chính tại tầng 3, số 163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Vốn điều lệ của công ty này được cập nhật lần cuối vào năm 2019 là 2 tỷ đồng.

Các cổ đông sáng lập của Edutek gồm công ty TNHH Tesse Holding, ông Nguyễn Huy Thành, Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Trung Tâm và bà Nguyễn Thị Như Tuyển. Trong đó, Tesse Holding là cổ đông nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất với 65% vốn.

Hiện ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1992) đang là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Edutek. Vị doanh nhân này hiện còn là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử Việt Nam và CTCP Giáo dịch Tesse.

TESSE HOLDING - CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA EDUTEK

Về cổ đông sáng lập của Tesse Holding, doanh nghiệp này cũng được thành lập vào năm 2019 và cùng trụ sở với Edutek. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và được ông Nguyễn Trung Tâm - một trong những cổ đông lớn của Edutek và ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch Edutek hiện tại sáng lập. Hiện ông Nguyễn Trung Tâm và ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh mỗi người còn nắm giữ 31,67% vốn của Tesse Holding.

Tesse Holding còn được biết đến là công ty đang sở hữu CTCP Giáo dục Tesse - công ty gắn liền dự án VoiceGPT phiên bản Việt. Dự án này cũng gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh.

Ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh - một trong những người sáng lập Tesse.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh theo học MBA tại một trường đại học Việt Nam liên kết với Đức trong năm 2016. Trong quá trình học tập - nghiên cứu, ông nhận thấy: người dân các nước châu Âu có thói quen muốn nghe tư vấn từ các chuyên gia trước khi làm một việc quan trọng. " Tại sao mình không tạo ra một nơi như vậy kết nối chuyên gia với người cần tư vấn khắp nơi trên thế giới ", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Năm 2018, ông Tuấn Anh cùng đội ngũ chuyển hướng sang hình thức mua từng khóa học, trọng tâm là thu hút khách hàng Việt Nam. Sau sự bùng nổ của ChatGPT, ông cùng đội ngũ đã ra mắt trang web được phát triển trên nền ChatGPT, giúp người dùng giao tiếp với ChatGPT thông qua giọng nói tự nhiên. Tên của trang web đó là VoiceGPT.

VoiceGPT sử dụng công nghệ từ OpenAI và Google để cung cấp một trải nghiệm giao tiếp tự nhiên với ChatGPT, cho phép người dùng tra cứu thông tin, hỏi đáp - nghiên cứu một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Việc đăng ký sử dụng VoiceGPT hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng tại Việt Nam và bạn chỉ cần có một mã giới thiệu để sử dụng dịch vụ này. Hiện tại, ngoài VoiceGPT trong mảng AI, Tesse hiện có TBLabs là một dự án nghiên cứu trong mảng Blockchain, Edutek là một công ty cung cấp hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến và Universe Labs là một dự án nghiên cứu trong mảng thực tế ảo.