Shark Thủy bị cộng sự thân cận tố cáo, vạch trần thủ đoạn

Hồ sơ điều tra thể hiện, để tạo bức tranh tài chính sáng sủa, Shark Thủy đã đưa hối lộ cho Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, doanh nghiệp có doanh thu lớn từ kinh doanh thẻ điện thoại tại TP HCM. Nhất Trần được sử dụng như một “đầu mối” giúp Egroup hợp thức hóa dòng tiền.

Biết nhu cầu “làm đẹp” doanh thu của lãnh đạo, Nguyễn Mạnh Phú là người trực tiếp tháp tùng ông Thủy gặp bà Liên để đặt vấn đề hợp tác. Sau khi hai bên thống nhất, Phú trở thành đầu mối thường xuyên liên hệ, phối hợp với Nhất Trần trong việc thiết lập kế hoạch doanh số.

Hằng năm, Shark Thủy là người quyết định trước con số doanh thu cần ghi nhận. Những chỉ đạo này được chuyển tới bà Liên để “cân đối” lượng thẻ điện thoại mua bán trên giấy tờ, lập bảng kế hoạch bán hàng chi tiết theo từng tháng, đúng với mức doanh thu mà Egroup muốn báo cáo.

Từ năm 2016 đến 2021, Phú được Shark Thủy ủy quyền đại diện Egroup ký 12 hợp đồng kinh tế với 6 doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu hơn 2.320 tỷ đồng. Tuy nhiên, Egroup không hề kinh doanh sim thẻ; toàn bộ các hợp đồng chỉ là hình thức để tạo dòng tiền khống chạy qua hệ thống kế toán.

Việc “bơm” doanh thu ảo giúp Egroup tạo ra hình ảnh một doanh nghiệp có quy mô tài chính lớn, đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư. Cùng với đó, Egroup còn được cáo buộc nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng.

Trên cơ sở các thông tin tài chính bị làm giả, ông Thủy và đồng phạm đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt trên 7.670 tỷ đồng.

Theo điều tra, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền huy động được để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm che giấu dấu vết; 30% còn lại được dùng để thanh toán nợ cá nhân. Hiện tổng số tiền hơn 7.670 tỷ đồng đã bị sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư.

Đáng chú ý, kết luận điều tra nêu rõ, Nguyễn Mạnh Phú chính là người chủ động tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ giữa Shark Thủy và bà Tống Thị Kim Liên phục vụ việc chạy doanh thu khống. Lời khai của Phú là chìa khóa mở ra toàn bộ quá trình điều tra, làm rõ chuỗi hợp đồng ảo kéo dài suốt nhiều năm tại Egroup.