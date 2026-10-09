SHB lên tiếng về những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường

Trước những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa có thông cáo khẳng định hoạt động kinh doanh luôn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định; các kế hoạch tài chính, hoạt động quản trị và điều hành được triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Ngân hàng chủ động củng cố năng lực tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao chất lượng quản trị, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

"Với định hướng phát triển rõ ràng, SHB tiếp tục chủ động thích ứng với diễn biến thị trường, duy trì các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định", Thông cáo cho hay.

SHB cho biết đã triển khai các phương án tăng vốn điều lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm tuân thủ đầy đủ trình tự, điều kiện và thủ tục pháp lý hiện hành, trong đó có các quy định liên quan tại Thông tư số 50/2025/TT-NHNN quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, phương án tăng vốn điều lệ của SHB lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận trên cơ sở phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiếp đó, SHB đã hoàn thành các thủ tục chào bán/phát hành cổ phiếu theo quy định và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận kết quả chào bán. Các văn bản này đã được SHB công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Hiện nay, SHB đã nộp đầy đủ các hồ sơ đề nghị NHNN sửa đổi mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-NHNN và NHNN đang xem xét hồ sơ để sửa đổi mức vốn điều lệ mới tại Giấy phép. Ngay sau khi được NHNN ghi nhận việc tăng vốn điều lệ, SHB sẽ hoàn tất các thủ tục niêm yết bổ sung và công bố thông tin chính thức về thời điểm cổ phiếu được đưa vào giao dịch theo quy định.

Tại ngày 30/6/2026, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) của SHB đạt 16.360 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại.

Về quan tâm của cổ đông đối với tiến độ hoàn tất các thủ tục sau đợt chào bán, đặc biệt là khoảng thời gian từ khi thanh toán tiền mua cổ phiếu đến khi cổ phiếu chính thức được giao dịch, SHB cho biết đang tích cực hoàn thiện các công việc thuộc trách nhiệm của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

"Việc tăng vốn điều lệ là giải pháp quan trọng nhằm củng cố năng lực tài chính, gia tăng vốn tự có, nâng cao khả năng đáp ứng các tỷ lệ an toàn và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng, đầu tư công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong quá trình triển khai, SHB chú trọng cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn, quản trị rủi ro và yêu cầu phát triển bền vững", SHB nhấn mạnh.

Trong tháng 10/2026, SHB dự kiến triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế. Trước đó, ngày 18/9/2026, Ngân hàng đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu quốc tế và thực hiện các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Ngày 06/10/2026, UBCKNN đã có Văn bản số 9903/UBCK/QLCB chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của SHB.

Thông qua việc phát triển các kênh huy động vốn quốc tế, SHB hướng tới củng cố cơ cấu nguồn vốn trung và dài hạn, nâng cao tính linh hoạt trong quản lý nguồn lực và tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh. Các phương án được xem xét trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn, điều kiện thị trường, chi phí huy động và yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và các điều kiện liên quan của từng giao dịch.

SHB tiếp tục thực hiện công bố thông tin về các phương án huy động vốn theo quy định, bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động và duy trì sự chủ động trong quản trị nguồn vốn, hướng tới tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

SHB khẳng định hoạt động ngân hàng được duy trì bình thường, liên tục và ổn định. Các hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế cùng các dịch vụ ngân hàng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Ngân hàng thực hiện quản trị nguồn vốn, cân đối dòng tiền, giám sát thanh khoản và theo dõi các chỉ tiêu an toàn, bảo đảm chủ động trong điều hành và đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng.

"SHB trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của Quý cổ đông và thấu hiểu những quan tâm của cổ đông đối với hoạt động, kế hoạch tăng vốn của Ngân hàng. SHB cam kết tiếp tục minh bạch thông tin, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định và nỗ lực tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng", Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ.

SHB cũng khuyến nghị khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan thận trọng trước những thông tin không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng hoặc các nhận định mang tính suy diễn liên quan đến hoạt động của Ngân hàng. Đồng thời, các bên nên chủ động tiếp cận và đối chiếu thông tin từ những kênh công bố chính thức của SHB, cơ quan quản lý nhà nước và các nguồn tin đáng tin cậy để có cơ sở đánh giá khách quan, đầy đủ và đưa ra quyết định phù hợp.

"SHB luôn đề cao tính minh bạch, trách nhiệm trong công bố thông tin và cam kết cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật. Ngân hàng tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan, duy trì hoạt động an toàn, ổn định, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả quản trị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và các bên liên quan", thông cáo nhấn mạnh.