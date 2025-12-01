Shipper 28 tuổi chỉ chạy 20 đơn/ngày: 17 tháng sau, chân tướng lộ ra khiến 110 triệu người nghẹn lời

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng biến động và sự cạnh tranh gia tăng, một xu hướng mới đã nổi lên trong giới trẻ Trung Quốc mang tên "Thế hệ ôn thi bí mật". Đây là nhóm người trong độ tuổi 28 đến 35, âm thầm từ bỏ công việc ổn định để ôn thi cao học hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, với hy vọng kiến tạo một tương lai vững chắc hơn.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, gần một phần tư số người trong độ tuổi này thuộc nhóm "giấu kín" việc ôn thi với gia đình và đồng nghiệp. Hành trình này không chỉ là một cuộc đấu tranh học thuật mà còn là một ván cược sinh tồn đầy rủi ro và áp lực tâm lý.

Câu chuyện của Trịnh Định Long (Vũ Hán, Hồ bắc, Trung Quốc) là một ví dụ điển hình và đầy cảm hứng, về sự kiên định của thế hệ này. Ở tuổi 28, khi đã có một công việc phiên dịch viên tại doanh nghiệp nhà nước với mức lương "trong mơ", anh đã dám từ bỏ tất cả để dấn thân vào con đường chông gai: bí mật ôn thi cao học Luật học.

Với chiếc áo đồng phục shipper, anh đã lấy nghề giao hàng làm "bệ đỡ" kinh tế, âm thầm học tập suốt 17 tháng để theo đuổi khát khao thay đổi cuộc đời. Cuối cùng, anh đã giành được một suất học danh giá tại Học viện Luật thuộc Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) - ngôi trường top 1 của Trung Quốc.

Trịnh Định Long giấu bố mẹ, bỏ công việc lương cao để ôn thi vào Bắc Đại

Bỏ việc lương cao làm shipper để có thời gian ôn thi

Trịnh Định Long từng là một phiên dịch viên tiếng Anh tại một doanh nghiệp nhà nước với mức lương hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng) một tháng. Tuy nhiên, công việc ổn định này không thể dập tắt khát khao theo đuổi lĩnh vực Luật học đã ấp ủ từ lâu trong anh.

Anh quyết định từ chức, một hành động đi ngược lại mong muốn của cha mẹ, những người luôn mong con trai có một công việc "công chức" ổn định. Anh chuyển về Vũ Hán, thuê một phòng trọ nhỏ 800 tệ (khoảng 3 triệu đồng) và bắt đầu hành trình ôn thi.

Chân dung Trịnh Định Long

Anh vốn là một phiên dịch viên tiếng Anh

Để có chi phí sinh hoạt và thuê nhà, anh trở thành một shipper giao hàng. Anh tận dụng "chế độ ôn thi" của nền tảng, chỉ nhận khoảng 20 đơn mỗi ngày, đủ tiền trang trải cho phòng trọ và mì gói. Mặc dù thu nhập chỉ còn khoảng 6.000 tệ (khoảng 22 triệu đồng) bằng một nửa so với công việc cũ nhưng đổi lại, anh có trọn vẹn thời gian để tập trung ôn luyện. Anh tự nhận mình là một "người mơ mộng được dữ liệu bao nuôi".

Ban ngày, anh bon bon trên chiếc xe điện để ship đồ còn tối đến, anh lại miệt mài bên ánh đèn bàn. Anh dành khoảng mười giờ mỗi ngày để học tập.

Cuộc "đánh cược" 17 tháng và sự thật được hé lộ

Vì không muốn cha mẹ lo lắng, Trịnh Định Long đã nói dối suốt 17 tháng rằng anh đang đi "tìm việc tại Thâm Quyến".

Lần đầu tiên anh đăng ký thi vào Đại học Thanh Hoa, nhưng không thành công. Tuy nhiên, anh không nản lòng mà lập tức chuyển mục tiêu sang Đại học Bắc Kinh.

Tại buổi phỏng vấn tuyển sinh cao học của Khoa Luật Bắc Đại, khi được hỏi về khoảng thời gian "trống" trong hồ sơ, Trịnh Định Long đã đặt chiếc áo đồng phục giao hàng lên bàn và thẳng thắn trả lời: "Tôi đi giao hàng để có tiền và thời gian ôn thi, vì tôi muốn học Luật". Câu trả lời bất ngờ này đã khiến cả phòng phỏng vấn cười ồ, nhưng cuối cùng anh đã nhận được điểm số nằm trong top 30% thí sinh xuất sắc.

Vào tháng 3 năm 2025, anh đã đỗ vào ngành Luật của Viện Cao học Thâm Quyến, Đại học Bắc Kinh. Ngay khi danh sách trúng tuyển được công bố, anh quyết định hủy tài khoản giao hàng của mình.

"Mẹ tôi bây giờ ngủ cũng cười"

Sau khi kết quả được thông báo chính thức, Trịnh Định Long đã quyết định công bố bí mật với cha mẹ mình. Anh đã bí mật quay lại khoảnh khắc "tâm sự" này tại bàn ăn, ghi lại vẻ mặt sững sờ, bất ngờ, rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc của mẹ mình. Đoạn video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 110 triệu lượt xem và trở thành từ khóa tìm kiếm số một.

"Thực sự là tôi không muốn bố mẹ mình lo lắng, giờ mẹ tôi ngay cả khi ngủ cũng cười", anh giải thích về lý do giấu giếm việc ôn thi.

Khoảnh khắc Trịnh Định Long tiết lộ bí mật trên bàn ăn đã hút tới 110 triệu lượt xem

Cha mẹ anh vô cùng bất ngờ và vui mừng khi bí mật được con trai tiết lộ

Về phía gia đình, sự thật này đã thay đổi hoàn toàn thái độ của họ. Từ việc lo lắng về công việc và chuyện lập gia đình của con trai, cha mẹ anh đã chuyển sang hoàn toàn ủng hộ con trai theo đuổi ước mơ. Thậm chí, người bố sau mười giây im lặng trên điện thoại chỉ dặn dò: "Học cho tốt, đừng để bị đói".

Khi chuẩn bị lên đường nhập học vào tháng 9, Trịnh Định Long xếp gọn chiếc áo giao hàng cũ và cất vào tủ, không nỡ vứt đi, nói rằng nó sẽ là "tấm đệm chống té ngã".

Trường hợp của Trịnh Định Long là một điển hình cho "thế hệ ôn thi bí mật" tại Trung Quốc, nhóm người từ 28 đến 35 tuổi bí mật ôn thi để thay đổi nghề nghiệp hoặc học vị, chiếm gần một phần tư số người ở độ tuổi này.

Lời khuyên dành cho những ai muốn học theo

Tuy câu chuyện của Trịnh Định Long mang lại cảm hứng tích cực, nhưng nó không phải là một "liều thuốc tiên" cho tất cả mọi người. Anh thắng cuộc trong một ván cược đầy rủi ro. Có những người khác đã phải đối mặt với trầm cảm, chia tay, hoặc chỉ dám nói ra sự thật khi cha mẹ nhập viện.

Trịnh Định Long đưa ra ba câu hỏi nghiêm túc cho những ai muốn đi theo con đường này:

- Tiền tiết kiệm của bạn có thể cầm cự được bao nhiêu tháng?

- Bạn có đủ bản lĩnh để chấp nhận khi lời nói dối bị phát hiện không?

- Nếu thất bại, bạn có còn đủ sức để quay lại nghề giao hàng không?

Trịnh Định Long hiện đang có kế hoạch củng cố nền tảng pháp lý trong thời gian học cao học để trở thành một luật sư quốc tế trong tương lai. Anh tin rằng nỗ lực sẽ không bao giờ là vô ích và mọi sự trả giá đều sẽ mang lại kết quả.