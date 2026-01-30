SHS 'rót' thêm 150 tỷ đồng vào công ty xuất nhập khẩu hàng hóa

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã: SHS) vừa thông qua nghị quyết góp thêm 150 tỷ đồng vào CTCP Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Quốc tế (VN ICE), dự kiến thực hiện ngay trong tháng 1/2026.



Sau đợt góp vốn này, tổng giá trị đầu tư của SHS tại VN ICE sẽ tăng lên 225 tỷ đồng. Đồng thời, SHS đề cử ông Nguyễn Duy Linh – Tổng giám đốc SHS tham gia HĐQT VN ICE.

CTCP Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế (VN ICE) thành lập ngày 17/04/2025, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trụ sở tại 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, hoạt động chính trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, sở giao dịch hàng hóa và dịch vụ giám định thương mại.

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: SHS nắm 15% vốn, CTCP Quản lý Quỹ BVIM nắm 15%, Tổng Công ty Rau quả Nông sản nắm 30%, CTCP Thương mại A&T nắm 15% và ông Lê Minh Thắng sở hữu 25%.

Theo kế hoạch tăng vốn vừa được SHS công bố, VN ICE dự kiến nâng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, gấp 3 lần hiện tại. Trong quá trình này, SHS vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 15% tại doanh nghiệp.

Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân hiện giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của VN ICE. Ông cũng đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (mã: VSF, sàn UPCoM), thành viên HĐQT CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (mã: SAF, sàn HNX).

Theo báo cáo quản trị bán niên 2025 của VSF, ông Nhân còn giữ chức phó tổng giám đốc thường trực Ban quản lý Nông Lâm Thủy sản thuộc CTCP Tập đoàn T&T, đồng thời là thành viên HĐQT tại Vegetexco, CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (VHI) và Chủ tịch HĐTV Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội.

SHS mới công bố BCTC quý IV/2025 với doanh thu hoạt động đạt gần 1.596 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lãi tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL), hoạt động cho vay và môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, do áp lực chi phí gia tăng, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của SHS giảm 5%, còn hơn 221 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.650,6 tỷ đồng, tăng 33,6% so với năm trước, vượt 21% kế hoạch năm. Lợi nhuận ròng gần 1.345 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của SHS đạt 23.031,8 tỷ đồng, tăng trưởng 64,2% so với đầu năm. Mức tăng trưởng đến từ sự mở rộng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và tài sản đầu tư tự doanh.



