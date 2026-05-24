Siêu cầu có trụ tháp cao 185 m do liên danh Vingroup triển khai, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng nhận chỉ đạo “nóng” từ Hà Nội

Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP. Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Tứ Liên trước ngày 30/5/2026. Đây là động thái quyết liệt nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án trọng điểm bắc qua sông Hồng với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại cuộc họp ngày 22/5, dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên đã giải phóng được 61,48/62,51 ha, đạt khoảng 98,4% khối lượng. Ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các địa phương phải khẩn trương hoàn tất các phần việc còn lại để bàn giao mặt bằng sạch theo đúng thời hạn đã định.

Cầu Tứ Liên là công trình cầu dây văng sử dụng kết cấu dầm thép hiện đại, với nhịp chính dài 500m và trụ tháp cao 185m. Theo phương án thiết kế, mặt cắt ngang cầu rộng 43m. Phần đường dẫn phía Nghi Tàm (Phường Nghi Tàm, TP. Hà Nội) được quy hoạch rộng 48m, trong khi đoạn qua khu vực Đông Anh rộng 60m.

Dự án chính thức khởi công vào ngày 19/5/2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Liên danh thi công công trình bao gồm Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Vingroup và một số đơn vị khác. Với tổng mức đầu tư khoảng 19.830 tỷ đồng, đây là cây cầu vượt sông Hồng đầu tiên được triển khai trong giai đoạn 2025-2030.

Khi đưa vào vận hành, cầu Tứ Liên cùng tuyến kết nối cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên sẽ đóng vai trò là trục hạ tầng chiến lược, giúp mở rộng không gian phát triển về phía Bắc sông Hồng. Công trình được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho các cây cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy và Thăng Long.

Về mặt kết nối vùng, dự án tạo ra tuyến giao thông nhanh từ trung tâm TP. Hà Nội tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) và các tỉnh phía Đông Bắc. Điều này tạo động lực thúc đẩy đô thị hóa mạnh mẽ tại các địa bàn tiềm năng như Đông Anh và Long Biên.

Tại Phường Hồng Hà, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 293.821,6m², liên quan đến 732 thửa đất. Trong đó có 339 thửa đất ở, 233 thửa đất nông nghiệp và các diện tích đất bãi bồi, đất của tổ chức. Việc đẩy nhanh GPMB tại khu vực này là yếu tố then chốt để công trình về đích đúng tiến độ.