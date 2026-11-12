Siêu công trình gần 20.000 tỷ đồng, sở hữu thiết kế vặn xoắn độc đáo, do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây đạt tiến độ ra sao sau hơn một năm khởi công?

Sau hơn một năm khởi công, cầu Tứ Liên đang dần hình thành các trụ tháp và hệ thống cầu dẫn trên công trường vượt sông Hồng. Đến hết tháng 10/2026, giá trị xây lắp lũy kế đạt khoảng 26,85% giá trị hợp đồng.

Tại hạng mục cầu chính, các nhà thầu đang tập trung thi công thân hai trụ tháp. Cụ thể, trụ P37 đã hoàn thành 6/37 đốt, trong khi trụ P38 hoàn thành 5/37 đốt.

Trên toàn tuyến, liên danh nhà thầu đang tổ chức khoảng 15 mũi thi công lớn, với nhiều sà lan và thiết bị chuyên dụng được huy động để phục vụ các hạng mục trên sông Hồng.

Liên danh nhà thầu tổ chức khoảng 15 mũi thi công lớn trên toàn tuyến (Ảnh: Tiền phong).

Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội, được triển khai nhằm tăng cường kết nối khu vực trung tâm Thủ đô với phía Bắc sông Hồng, đặc biệt là Đông Anh và các tuyến giao thông huyết mạch khu vực phía Bắc.

Dự án chính thức khởi công ngày 19/5/2025, có điểm đầu tại nút giao với đường Nghi Tàm, thuộc địa bàn quận Tây Hồ cũ, điểm cuối tại nút giao với đường Trường Sa, phía Đông Anh. Toàn tuyến dài khoảng 5,15 km, với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Điểm nhấn của cầu Tứ Liên nằm ở phương án kiến trúc và kết cấu cầu chính. Công trình được thiết kế theo dạng cầu dây văng kết hợp văng xoắn, với hai trụ tháp tạo hình đặc biệt trên sông Hồng.

Riêng phần cầu chính vượt sông dài khoảng 1 km, rộng 43 m, trong đó nhịp chính dài 500 m. Mặt cầu được bố trí 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và lối đi dành cho người đi bộ.

Theo phương án kiến trúc được phê duyệt, hai trụ tháp chính có chiều cao khoảng 158 m, kết hợp hệ thống dây văng bố trí theo cấu trúc xoắn. Thiết kế này tạo nên diện mạo khác biệt so với các cây cầu dây văng thông thường, đồng thời được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên trục cảnh quan sông Hồng.

Đáng chú ý, kết cấu dây văng của cầu đặt ra yêu cầu kỹ thuật phức tạp trong quá trình thi công. Dây văng của đốt dầm đầu tiên K0 được neo tại vị trí cao nhất của trụ tháp. Vì vậy, nhà thầu phải hoàn thành thân tháp trước khi triển khai căng kéo dây văng và thi công các đốt dầm chủ.

Trình tự thi công này đòi hỏi độ chính xác cao trong từng công đoạn, đặc biệt là việc kiểm soát lực và bảo đảm ổn định kết cấu trong suốt quá trình xây dựng.

Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, công trường sử dụng nhiều thiết bị và giải pháp thi công chuyên dụng như hệ thống ván khuôn leo thủy lực, cẩu tháp công suất lớn, thiết bị lắp hẫng dầm thép có khả năng xoay 360 độ cùng các hệ thống phục vụ thi công kết cấu dây văng.

Việc ứng dụng các công nghệ này nhằm nâng cao độ chính xác của kết cấu, bảo đảm an toàn lao động và đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng trên đường găng dự án.

Bên cạnh cầu chính, dự án còn bao gồm hệ thống cầu dẫn, đường dẫn và các nút giao tại hai đầu cầu. Các hạng mục được triển khai đồng bộ nhằm hình thành tuyến kết nối liên tục từ khu vực Nghi Tàm, vượt sông Hồng đến mạng lưới giao thông phía Đông Hà Nội.

Theo kế hoạch, cầu Tứ Liên phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng vào ngày 30/7/2027, tiến tới thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10/10/2027.

Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên sẽ bổ sung một hướng kết nối mới qua sông Hồng, góp phần chia sẻ áp lực giao thông với các cầu hiện hữu như Nhật Tân, Chương Dương và Long Biên. Công trình cũng được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm đến Đông Anh và các khu vực phát triển đô thị phía Bắc Thủ đô.