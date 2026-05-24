Siêu đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce quá hot: Thân vương William mong được dự, khách mời toàn sao hạng A gây choáng

Theo Tú Tú | 24-05-2026 - 21:26 PM | Lifestyle

Đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce quy tụ dàn khách mời đình đám Hollywood.

Thân vương William cũng không nằm ngoài “vũ trụ Taylor Swift”!

Đám cưới được mong chờ nhất mùa hè 2026 của nữ hoàng nhạc pop Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đang ngày càng nóng hơn từng ngày khi danh sách khách mời dần lộ diện. Và cái tên mới nhất khiến netizen phát sốt chính là Thân vương William.

Trong chương trình radio “Heart Breakfast” phát sóng ngày 22/5, Thân vương William đã khiến khán giả bật cười khi công khai bóng gió chuyện muốn được mời tới siêu đám cưới của Taylor và Travis. Khi được hỏi về hôn lễ đình đám này, ông hài hước đáp: “Tôi đang hy vọng, và biết đâu lời mời sẽ xuất hiện thì sao. Chúng ta cứ chờ xem nhé”.

Thân vương William chia sẻ trên một chương trình phát thanh rằng ông hy vọng sẽ được mời đến đám cưới của Taylor Swift. Ông đã đưa Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đi xem nữ ca sĩ biểu diễn vào tháng 6 năm 2024 (Ảnh: IGNV)

Thân vương William cho biết Công chúa Charlotte là một fan cuồng nhiệt của Taylor Swift. Gia đình hoàng gia chụp ảnh cùng Taylor Swift và vị hôn phu của cô - Travis Kelce (Ảnh: IGNV)

Thân vương William từng cùng Taylor Swift lên sân khấu (Ảnh: Ben Pruchnie/Centrepoint)

Câu trả lời nửa đùa nửa thật lập tức gây bão mạng xã hội, bởi ai cũng biết gia đình Hoàng tử William vốn là “Swifties chính hiệu”. Đặc biệt, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis được cho là cực mê Taylor Swift.

Năm 2024, Hoàng tử William từng đưa hai con tới concert Eras Tour tại Wembley. Khoảnh khắc cả gia đình gặp riêng Taylor Swift và Travis Kelce ở hậu trường từng viral khắp MXH vì quá dễ thương. Nhiều fan còn đùa rằng đây chính là “mối quan hệ hoàng gia - showbiz quyền lực nhất hiện tại”.

Danh sách khách mời hé lộ: Người bị gạch tên, người vẫn chiếm spotlight

Trong khi phía Taylor Swift vẫn giữ kín mọi thông tin liên quan tới hôn lễ, truyền thông quốc tế đã bắt đầu tiết lộ loạt cái tên có khả năng xuất hiện trong ngày trọng đại. Gây chú ý nhất là trường hợp của Blake Lively. Nữ diễn viên được cho là từng không nằm trong danh sách khách mời do mối quan hệ nguội lạnh với Taylor từ cuối năm 2024, liên quan đến vụ kiện tụng ồn ào với Justin Baldoni. Tuy nhiên sau khi mọi chuyện khép lại, khả năng Blake “quay xe” xuất hiện tại đám cưới đang tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, Zoë Kravitz vẫn được cho là nhận được thiệp mời dù mối quan hệ với Taylor gần đây bị đồn có phần xa cách. Điều khiến dân tình tò mò hơn cả là liệu vị hôn phu của cô - Harry Styles - có được mời hay không.

Ngoài ra, loạt gương mặt gần như “chắc suất” gồm có: Selena Gomez, Gigi Hadid cùng gia đình, nhóm chị em Haim, Cara Delevingne, Patrick Mahomes và vợ Brittany Mahomes, cùng một số đồng đội của Travis Kelce tại Kansas City Chiefs...

Đặc biệt, Ed Sheeran được xem là nhân vật chắc chắn có mặt. Nguồn tin thân cận cho biết Taylor và Travis rất thích phong cách tổ chức đám cưới kín đáo của Ed Sheeran năm 2018 và muốn học theo mô hình tương tự. Ở chiều ngược lại, cặp đôi Miles Teller và Keleigh Sperry lại bị đồn có khả năng không được mời do mối quan hệ rạn nứt gần đây với cô dâu tương lai.

Taylor Swift vô cùng xinh đẹp khi tham dự một đám cưới hồi đầu tháng 5 cùng vị hôn phu Travis Kelce (Ảnh: Elder Ordonez/INSTARimages)

Đám cưới riêng tư nhưng độ hot vượt xa mọi sự kiện Hollywood

Theo nhiều nguồn tin, hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến diễn ra vào ngày 3/7/2026 tại New York City. Dù là cặp đôi quyền lực bậc nhất Hollywood hiện tại, cả hai được cho là chỉ muốn tổ chức một lễ cưới riêng tư, ấm cúng với khoảng 150 khách mời thân thiết. Taylor thậm chí còn tự tay gọi điện mời một số người bạn cực kỳ thân trong giới giải trí.

Hiện tại, truyền thông và fan toàn cầu vẫn đang “nín thở” theo dõi từng động thái nhỏ liên quan tới địa điểm tổ chức, váy cưới và danh sách khách mời chính thức. Với sức nóng hiện tại, nhiều người còn ví đây là “Met Gala phiên bản đám cưới” của năm 2026.

Đám cưới của Taylor Swift được mong chờ nhất tháng 6 (Ảnh: Getty)

Theo Tú Tú

Đời sống và Pháp luật

