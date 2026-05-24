Siêu đô thị lớn nhất cả nước sắp có thêm một dự án hơn 29.600 tỷ đồng, rộng 280ha

UBND phường Tây Nam (TP.HCM) vừa công bố thông tin mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 với tổng vốn đầu tư dự kiến là 29.647 tỷ đồng.

Theo đó, dự án có tổng diện tích đất và mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 280,75 ha. Trong đó, diện tích đất và mặt bằng khoảng 272,02 ha và diện tích mặt nước sử dụng khoảng 8,73 ha.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng một khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần đưa quỹ đất khu vực vào khai thác có hiệu quả và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Dự án dự kiến bao gồm các chức năng về các khu nhà ở, công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp, các công trình phục vụ mục đích thương mại dịch vụ như văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú để bán, cho thuê, cho thuê mua, cùng các công trình giáo dục đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hệ thống các công trình cây xanh đô thị, cây xanh đơn vị ở, cây xanh công viên nhóm nhà ở, cây xanh cách ly.

Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Về tiến độ, dự án phải hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ trong thời gian không quá 12 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong vòng 3 năm đầu, nhà đầu tư phải hoàn thành thủ tục pháp lý về đầu tư, thực hiện công tác liên quan đến hỗ trợ, bồi thường để được bàn giao mặt bằng dự án, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thực hiện nghĩa vụ bàn giao đối với khu đất tái định cư nếu có.

Trong vòng 10 năm đầu, dự án cần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật toàn khu, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội và xây dựng một phần nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng đô thị.

Trong vòng 12 năm, toàn bộ dự án phải hoàn thành. Nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định của pháp luật có trách nhiệm lập phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần nếu có để thể hiện cụ thể tại đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và nội dung dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, Khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 đã được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025.﻿